Cielo despejado y temperaturas en ascenso este miércoles en la Comunitat

Archivo - Amanecer en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo despejado y registrarán un aumento de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá nubosidad de evolución diurna en el interior de la autonomía por la tarde y viento del noroeste en el interior norte de Castellón que disminuirá a flojo la segunda mitad del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán, de forma ligera en la mitad sur de la Comunitat; mientras que las máximas también aumentarán.