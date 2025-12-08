Cielo despejado y temperaturas en descenso este lunes festivo en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este lunes festivo con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en descenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Valencia, que serán posibles en puntos del litoral norte.

Así mismo, las temperaturas mínimas irán en descenso, ligero en el tercio norte; mientras que las temperaturas máximas también bajarán o no anotarán cambios.

Por otro lado, se espera viento flojo variable con intervalos de oeste flojo a primeras horas en Valencia y Alicante y con predominio de las componentes este y sur en el litoral en las horas centrales.