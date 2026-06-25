Cielo despejado y temperaturas en ligero descenso este jueves en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado y temperaturas en ligero descenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De esta forma, la ciudad de Alicante anotará a lo largo del día una mínima de 22ºC y una máxima de 31ºC; la de Castelló, de 22 y 33ºC; y, la de València, de 21 y 31ºC.
Así mismo, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas y tenderá a componentes sur y este al mediodía, localmente moderado.