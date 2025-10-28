Cielo despejado y temperaturas máximas con cambios ligeros este martes en la Comunitat

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que las temperaturas máximas registrarán cambios ligeros durante la jornada.
Además, el cielo tenderá al final del día a intervalos de nubes altas en general y a nuboso en el interior de la mitad sur de la autonomía.
Las temperaturas mínimas irán en descenso en el extremo sur y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; mientras que las máximas contarán con cambios ligeros.
Para hoy también se espera viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este en horas centrales salvo en Alicante, donde cambiarán a componente sur, localmente moderado en el litoral norte.