Cielo despejado y temperaturas máximas con cambios ligeros este martes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que las temperaturas máximas registrarán cambios ligeros durante la jornada.

Además, el cielo tenderá al final del día a intervalos de nubes altas en general y a nuboso en el interior de la mitad sur de la autonomía.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el extremo sur y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; mientras que las máximas contarán con cambios ligeros.

Para hoy también se espera viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este en horas centrales salvo en Alicante, donde cambiarán a componente sur, localmente moderado en el litoral norte.