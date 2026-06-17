Cielo despejado y temperaturas máximas en ligero ascenso este miércoles en la Comunitat

Archivo - Amanecer en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un aumento ligero de las temperaturas máximas.

Por su parte, las temperaturas mínimas no registrarán hoy cambios en la autonomía, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a este y sureste con intervalos de moderado en la mitad sur de Alicante.