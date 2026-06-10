Cielo nuboso con posibilidad de lluvias débiles y temperaturas en descenso este miércoles en la Comunitat Valenciana

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece este lunes con intervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana amanecerá este miércoles con cielo nuboso con nubes de tipo bajo, tendiendo a poco nuboso al final del día y con probabilidad de que se registren lluvias débiles en el sur de Valencia y el norte de Alicante por la mañana y baja probabilidad de chubascos dispersos en el interior de Castellón por la tarde, según Aemet.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en la mitad norte y se mantendrán sin cambios en el sur; mientras que las máximas bajarán.

Así, en las capitales de provincia el mercurio oscilará en Alicante entre los 21º y los 271; en Castelló de la Plana entre los 19º y los 271 y en Valencia entre los 19º y los 25º.

Por su parte, el viento soplará flojo de componente norte a primeras horas, girando a componente este durante el día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral central y sur de Alicante.