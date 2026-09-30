Cielo nuboso y posibles precipitaciones débiles este miércoles en la Comunitat

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo nuboso y se esperan precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior norte de Castellón.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la zona de Castellón las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta.

Así mismo, esta jornada las temperaturas no variarán, mientras que habrá viento flojo de dirección variable que tenderá a este en las horas centrales del día.