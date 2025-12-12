Cielo nuboso, temperaturas en descenso y posibles precipitaciones débiles este viernes en la Comunitat

Archivo - Nubes en el cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo nuboso y con posibles precipitaciones débiles y dispersas en la mitad sur, sin descartar en la mitad norte de manera aislada.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, se esperan brumas y bancos de niebla matinales.

Por su parte, las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso o no anotarán cambios y las máximas también bajarán. Así mismo, habrá viento flojo variable que tenderá por la tarde a nordeste moderado en el litoral y componente este con intervalos de moderado en el resto.