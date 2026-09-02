Cielo poco nuboso en la Comunitat este miércoles pero con evolución hacia posibles chubascos en el interior de Castellón

Archivo - Imagen de día soleado y sin nubes en la Comunitat Valenciana. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este miércoles cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral y con nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón, donde serán probables chubascos o tormentas localmente fuertes por la tarde, según indica la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Por lo que respecta a las temperaturas, la Aemet señala que irán en ascenso en el interior y que en el litoral habrá un ligero aumento o se mantendrán sin cambios.

El viento será este miércoles flojo en esta autonomía, de dirección variable y tendiendo al mediodía a componente este, añade la predicción meteorológica.