Cielos poco nubosos y ascenso notables de las temperaturas máximas este viernes en la Comunitat - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cielo estará este vienes poco nuboso con nubes altas en la Comunitat Valenciana en una jornada en la que se registrarán un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en el interior y prelitoral.

Así, el termómetro oscilará en Alicante entre los 8º y los 17º; en Castelló de la Plana entre los 6º y los 14º y en València entre los 8º y 18º, según la predicción de la Aemet.

Por su parte, el viento soplará flojo con predominio de la componente oeste.