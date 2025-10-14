El científico Fernando Valladares 'salta' al teatro con el estreno de la "combativa" obra 'Zumo de Remolacha'

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El reconocido investigador y divulgador Fernando Valladares, premio Jaume I de Ciencias, se convierte en actor en 'Zumo de remolacha', una propuesta escénica que "mezcla ironía, emoción y compromiso con la emergencia climática".

Dirigida por Isabel Martí y con interpretación de Cristina García y Miguel Torrecilla, la obra, que se estrenará el jueves 23 de octubre en La Rambleta de València, "logra lo que parecía imposible: hablar de la crisis climática sin aburrir ni dramatizar en exceso, con una puesta en escena ágil y profundamente humana".

'Zumo de remolacha' denuncia la inacción climática y el doble lenguaje de los poderosos, pero también es un canto a la esperanza y a la acción colectiva. Escrita por el dramaturgo valenciano Tomás Verdú, la obra cobra hoy más vigencia que nunca tras un verano de grandes incendios o una dana que arrasa el litoral mediterráneo que confirman que la realidad supera al teatro.

El punto de partida se sitúa en el 23 de abril de 2022, cuando Fernando Valladares participó en una acción pacífica global de Extinction Rebellion. Cientos de científicos lanzaron zumo de remolacha sobre la fachada del Congreso de los Diputados para denunciar la falta de respuesta política ante la emergencia climática.

"No sabía si estaba bien o mal, si funcionaría o no, pero era necesario: demasiados años advirtiendo sin ser escuchados", recuerda Valladares en un comunicado.

"NUEVO ACTIVISMO CIENTÍFICO"

Aquella protesta terminó con la detención de quince personas --entre ellas Jorge Riechmann, Elena González Egea, Juan Bordera, Marta García Pallarés y Fernando Prieto--, que serán juzgadas próximamente. La obra recupera ese momento como símbolo de un "nuevo activismo científico", pero también "rinde homenaje a las víctimas de la dana que afectó gravemente a Valencia y fue anunciada con precisión por la comunidad científica".

De forma paralela al estreno de la pieza, se celebrará un encuentro de colectivos ecologistas, con una mesa redonda de mujeres líderes de la ecología valenciana y una conversación entre Fernando Valladares y Juan Bordera, en la que abordarán también la situación en Palestina y las intersecciones entre justicia climática y derechos humanos.