Científicos del ICMol-UV descubren una nueva ruta para diseñar químicamente materiales 'altermagnéticos'

Investigadores del proyecto - UV

VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del 2D Smart Materials Lab del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) ha abierto una nueva vía en el diseño de materiales magnéticos de última generación usando redes metal-orgánicas (MOFs, por sus siglas en inglés) bidimensionales. El trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista 'Journal of the American Chemical Society' (JACS).

El altermagnetismo representa una nueva clase de magnetismo que combina las mejores características de los materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos, según ha explicado la institución académica en un comunicado.

Catalogado como uno de los avances científicos más importantes de 2024 por la revista Science, se trata de una propiedad impulsada directamente por la simetría de la red cristalina con funcionalidades tecnológicamente muy relevantes para el desarrollo de la espintrónica: una tecnología que busca aprovechar el espín de los electrones para transmitir información.

Hasta el momento, el uso de la química de coordinación como ruta sistemática para romper la simetría y generar estos estados seguía siendo un campo en gran medida inexplorado.

Este trabajo, liderado por el investigador del ICMol José J. Baldoví, demuestra que la simetría de los ligandos --las moléculas orgánicas que conectan los centros metálicos en los MOFs-- y su disposición espacial, convierten a la simetría cristalográfica del material en una propiedad diseñable y programable, lo que permite estabilizar la fase altermagnética a voluntad.

Este novedoso enfoque establece a la química de coordinación como una ruta versátil y poderosa para el diseño de este tipo de materiales moleculares con propiedades electrónicas y magnéticas ajustables, allanando el camino hacia los dispositivos espintrónicos de próxima generación.

El artículo está firmado por Diego López-Alcalá, cuyo trabajo forma parte de su tesis doctoral, Alberto M. Ruiz, Andrei Shumilin y José J. Baldoví, investigador principal y director del Grupo de Investigación 2D Smart Materials Lab. Todos los firmantes desarrollan su labor científica en el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València.

La investigación ha contado con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Consejo Europeo de Investigación (proyecto ERC 2D-SMARTIES), el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (proyecto 2D-MAGIC) y el Plan GenT de la Generalitat Valenciana (proyecto 2D-SWiMS).