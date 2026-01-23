Cierra un hotel que funcionaba de manera ilegal en un edificio histórico en el centro de València

Imagen del edificio situado en el número 34 de la calle San Vicente de València, conocido como 'Edificio Roca' y sede de un establecimiento hotelero que ha cerrado. - EUROPA PRESS
VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un establecimiento hotelero situado en un edificio histórico del número 34 de la calle San Vicente Mártir de València, un negocio que funcionaba de manera "ilegal", ha cerrado, como ha confirmado el ayuntamiento de la capital valenciana, que ha detallado que desde esta administración local se había emitido una orden de clausura para esta actividad.
Fuentes municipales han explicado que este inmueble, conocido como Edificio Roca, no contaba con licencia como establecimiento hotelero: ni para albergar un hotel, ni un hostal, ni apartamentos turísticos.
Asimismo, han señalado que el consistorio ha recibido quejas de vecinos del entorno de esa finca y ha destacado que, nada más tener constancia de esas denuncias vecinales, se han llevado a cabo inspecciones por parte de la Policía Local y de la Concejalía de Urbanismo y se ha iniciado un expediente sancionador.
Desde la administración municipal han añadido que en paralelo a la tramitación de ese expediente, los gestores del establecimiento habían pedido licencia para funcionar como residencia de estudiantes y han remarcado que la documentación presentada para esto "era irregular".
Ante esa circunstancia, el Ayuntamiento ha apuntado que dio un tiempo de audiencia para que se pudiese subsanar esa cuestión. No obstante, ha expuesto que en el transcurso de este proceso, ante el expediente sancionador abierto por actividad ilegal y la orden de clausura emitida, los gestores han decidido cerrar el establecimiento, por lo que ahora no tiene actividad.
El consistorio ha subrayado que todo el proceso administrativo abierto sigue su curso, tanto el expediente sancionador como el correspondiente a la petición de licencia para residencia de estudiantes.
Las mismas fuentes han agregado que se prevé que esa solicitud no prospere teniendo en cuenta la documentación presentada por el momento.