Cierran al baño la playa de la Albufereta en Alicante tras detectar contaminación residual en el agua

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha cerrado al baño la playa de la Albufereta tras recibir una alerta del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente en la que se avisa de que se ha detectado contaminación residual en el agua durante una analítica rutinaria.

Al conocer esta situación, el servicio municipal de Medio Ambiente ha contactado con el Patronato Municipal de Turismo para izar la bandera roja de prohibición del baño por parte del servicio de Salvamento y Socorrismo hasta nuevo aviso.

El Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente repetirá diariamente las analíticas en la Albufereta para poder reabrirla en cuanto se restablezca la normalidad en los parámetros de calidad del agua.

El informe advierte de contaminación de origen residual, en un episodio que 'a priori' califica como "de corta duración", y solicita el cierre al baño e informar a la población de la situación en este enclave litoral.