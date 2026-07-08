Cierran al baño la playa de Las Fuentes de Alcossebre (Castellón) por un episodio de contaminación

Playa de Las Fuentes - AYUNTAMIENTO DE ALCOSSEBRE/FACEBOOK

CASTELLÓ 8 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La playa de Las Fuentes de Alcossebre (Castellón) ha sido cerrada al baño debido a la identificación de niveles elevados de parámetros microbiológicos, según ha informado el Ayuntamiento en redes sociales.

Dichos parámetros microbiológicos han sido localizados en las muestras tomadas este martes, tras los análisis realizados dentro del Programa de Control de Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana.

Se han tomado nuevas muestras y, en el momento en que se determine el restablecimiento de los valores aptos, la playa volverá a abrirse al baño. Se ha izado la bandera roja y se ha comunicado el cierre al baño en carteles a la entrada de la playa.