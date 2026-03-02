Cinco atendidos por inhalación de humo, entre ellos un niño de tres años, en un incendio en una vivienda de Dénia

Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA)
Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 17:35
   ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Cinco personas, entre las que hay un niño de tres años, han sido atendidas por inhalación de humo este lunes por la tarde tras declararse un incendio, que ya ha sido extinguido, en una vivienda de un edificio ubicado en la calle Pare Pere del municipio alicantino de Dénia.

   Fuentes sanitarias han concretado que, además de al pequeño, los efectivos han asistido a tres hombres de 21, 38 y 62 años y a una mujer de 41. Posteriormente, los afectados han sido trasladados al Hospital de Dénia.

   Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han señalado que sobre las 14.20 horas han recibido el aviso del suceso por un incendio en una vivienda.

   Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha indicado en la red social X que sobre las 16.44 horas el fuego ha quedado extinguido, según la información que le ha remitido el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Previamente, ha sido controlado a las 15.38 horas.

