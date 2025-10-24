Cinco detenidos tras desmantelar un punto de venta de droga en una asociación cannábica de Dénia

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad alicantina de Dénia a cinco personas de entre 23 y 42 años, acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar una asociación cannábica donde presuntamente vendían marihuana y hachís de forma indiscriminada a sus clientes y les permitían sacar esas sustancias fuera del establecimiento para consumirlas. Hay otro investigado, el presidente de la entidad, cuyo arresto sigue pendiente al estar fuera del país en el momento de esta intervención.

Se trata de la cuarta operación en lo que va de año llevada a cabo por el cuerpo policial en este municipio contra este tipo de agrupaciones que han incumplido los preceptos legales para lo que fueron constituidas.

Los agentes tuvieron conocimiento de que esta agrupación, ubicada en el núcleo urbano de esta ciudad, al parecer podría estar suministrando estupefacientes de forma delictiva y reiterada en el tiempo.

Las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la entidad, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado. Al respecto, averiguaron que fue registrada como una asociación de fumadores, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Por otro lado, los agentes prestaron "especial atención" a las inmediaciones del establecimiento para determinar el flujo de personas que accedían allí y si eran socios o compradores de droga para sacarla de la asociación. Durante estos trabajos, observaron que era habitual la entrada y salida de jóvenes.

Las posteriores gestiones de investigación se prolongaron en el tiempo, desde febrero hasta principios de septiembre, y revelaron que presuntamente no solo se estaba comercializando con marihuana, sustancia 'a priori' permitida para consumo dentro del local y en el marco de las pautas establecidas legalmente, sino que existían "claras sospechas" de que también se estaba comercializando con hachís.

Respecto a los responsables del ilícito negocio, junto al presidente, secretario y tesorero de la asociación creada, se identificó a otras tres personas que pasaban largos periodos de tiempo en su interior e inmediaciones, donde hacían labores de vigilancia para advertir de la presencia policial.

Finalmente, reunidos todos los indicios, los agentes entraron en el establecimiento tras obtener autorización judicial para incautarse de las posibles drogas que pudieran encontrar en el interior y para detener a los presuntos responsables de la actividad ilícita.

DROGAS INTERVENIDAS

Como consecuencia de esta actuación, intervinieron 418,23 gramos de marihuana, 38 gramos de hachís y 23 porros y 155 euros en efectivo. Además, fueron arrestadas cinco de las seis personas investigadas, entre las que estaban el secretario y el tesorero. Sigue pendiente la detención del presidente de la entidad por estar fuera del país en el momento de la intervención.