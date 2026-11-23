Material intervenido - OPC

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres que presuntamente transportaban distintas cantidades de droga dentro de un autobús con destino a Francia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Todo empezó con una llamada anónima recibida el 5 de septiembre que alertó a la central de la Guardia Civil de que un grupo de hombres había cogido un autobús con destino a Francia y origen en un municipio de la Ribera Alta.

En ese momento se estableció un dispositivo en el que participaron los puestos de Castelló, Carcaixent y Carlet, además de la Policía Local de la Pobla Llarga. Las distintas patrullas se distribuyeron en varias ubicaciones por donde era susceptible que pasara ese transporte colectivo.

Sobre las 20 horas del mismo día, una de las patrullas del operativo encontró en la CV-41 a la altura de la Pobla Llarga un autobús que coincidía con la descripción aportada por la llamada anónima. Se le dio el alto y se esperó a la llegada de las demás de patrullas para proceder a su registro.

En total se inspeccionaron a unos 40 viajeros con sus respectivos equipajes. A lo largo del registro se comprobó que cinco hombres mayores de edad y nacionalidad española que integraban el convoy portaban distintas cantidades de droga; en total, sumaban unos 314 gramos de marihuana, 135 de hachís y 24 de cocaína. Por estos hechos se les detuvo como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de los puestos de Castelló, Carcaixent y Carlet, además de la Policía Local de la Pobla Llarga. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Alzira Plaza número 4.