Cinco heridos en un accidente entre dos coches y una autocaravana

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

CASTELLÓ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico este domingo entre dos turismo y una autocaravana registrado en la nacional 225 a la altura de la Vall d'Uixò.

El siniestro se produjo sobre 17.40 horas y hasta el lugar se movilizó dos ambulancia de soporte vital básico (SVB) y una SAMU, según ha informado el CICU.

El equipo médico ha atendido a cuatro personas por contusiones --tres mujeres y un hombre de edades comprendidas entre 32 y 56 años-- y a otro joven de 19 por politraumatismo. Todos han sido trasladados en SVB al Hospital de La Plana.