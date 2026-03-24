Cinco personas heridas con policontusiones en el accidente entre un coche y un tranvía en València

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas con policontusiones en el accidente entre un coche y un tranvía registrado en la tarde de este martes en València.

Según han señalado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el incidente se ha producido sobre las 16.30 horas en el cruce de las calles Doctor Lluch y Pintor Ferrandis cuando el vehículo ha chocado con el tranvía, que ha descarrilado.

El accidente ha afectado a las líneas 4 y 6 en el tramo entre Beteró y Marítim, sin afectar a la Línea 8.

Por su parte, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han detallado que hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional.

Los servicios médicos han asistido a cinco personas heridas con policontusiones. Al Hospital La Fe ha sido trasladada una mujer de 35 años; al Clínico, una mujer de 24 años; y al Arnau de Vilanova, una mujer de 27 años y un hombre de 41 años.