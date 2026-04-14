Cinco de los seis técnicos llamados a la comisión de VPP en el Ayuntamiento de Alicante comunican que no comparecerán

Reunión de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre viviendas de protección pública (VPP) celebrada el martes 14 de abril de 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los seis técnicos llamados a comparecer este martes en la comisión sobre viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de los pisos del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, han comunicado que no lo harán.

Este órgano municipal acordó anteriormente solicitar varias comparecencias, que son voluntarias. De estas seis primeras que se habían fijado para ahora, solo un funcionario ha trasladado que acudirá.

Entre los cinco técnicos que han comunicado al consistorio que no comparecerán en la comisión están la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial y el arquitecto municipal que tiene una VPP en Les Naus y que fue apartado de trámites vinculados con el futuro Plan General Estructural (PGE).

Así lo ha trasladado la secretaria de este órgano durante la sesión de este martes, que ha comenzado alrededor de las 09.30 horas, y en la que desde los grupos de la oposición han reprochado a los representantes del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) que falta documentación.

Según la denominación oficial, esta es una comisión no permanente o específica del pleno para "evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana".