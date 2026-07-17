El cine de verano del CCCC programa 27 comedias americanas, una quincena de ellas inéditas en España

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VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge una nueva edición de 'CCCCinema d'Estiu', su ciclo de cine de verano, que se celebra del 31 de julio al 30 de agosto. Bajo el título 'Embriagados de humor', la programación reúne 27 comedias procedentes del continente americano, 15 de ellas inéditas en España.

La selección, comisariada por el crítico cinematográfico Daniel Gascó, ofrece un recorrido por más de un siglo de historia del cine, desde el clásico 'El hombre mosca' (1923) hasta películas estrenadas en el último año. El ciclo contiene producciones de Colombia, Perú, Chile, Cuba, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos, en español, francés, portugués, inglés y cantonés.

Las proyecciones, en versión original, tendrán lugar cada noche a las 22.00 horas en el claustro gótico del Centre del Carme, de martes a domingo, con acceso gratuito.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, remarca, en un comunicado, la originalidad del ciclo "con personalidad propia y películas recuperadas o nunca proyectadas en España, gracias al acervo investigador de Dani Gascó, y con el que cada año invitamos de forma gratuita al público a disfrutar del cine a la fresca en el histórico barrio del Carmen".

Por su parte, Gascó ha explicado que el CCCC "sigue apostando por una programación genuina y un género que resulta fresco, desenfadado y capaz de mostrar ese rostro inédito o apenas visto que también define a todo un continente".

El ciclo se iniciará el 31 de julio con el reestreno de 'Joey Breaker' (1992), una película que vuelve a exhibirse tras más de tres décadas gracias a la reciente restauración realizada por su director, Steven Starr, que asistirá a la sesión inaugural.

El actor Richard Edson interpreta a un agente de artistas muy competente que debe manejarse en un mundo del espectáculo azotado por el sida. Producida por el cineasta independiente Amos Poe, cuenta en su reparto con jóvenes talentos como Gina Gershon y Philip Seymour Hofman.

El ciclo continuará con 'Un poeta' (2025), producción centrada en la figura de un escritor marcado por el fracaso personal y profesional. Aunque distantes en el tiempo y el espacio, este film colombiano conecta con la cinta de Starr cuando comparte esa voluntad de sorprender al espectador vertiendo una mirada cómica sobre un mundo sensiblemente competitivo y trágico.

MÚSICA EN DIRECTO PARA CINE MUDO

La proyección de 'El hombre mosca', protagonizada por Harold Lloyd, contará con acompañamiento musical en directo, a cargo de Andrés Velasco, conocido artísticamente como Dr. Truna.

El protagonista de 'Film Geek' (2005), Scotty Pelk, atraviesa una dura prueba cuando pierde el trabajo de su vida. Su director, James Wesby, considera esta película casi autobiográfica, reviviendo en ella sus casi diez años como empleado de videoclub.

El cineasta, guionista y actor Albert Brooks se enfrenta a su vida terrenal en 'Defending your life' (1991), en la que cruza la línea de la muerte y despierta en una ciudad purgatorio. Una vez allí debe contemplar en un monitor su tránsito en la tierra y juzgar si es digno candidato para un estado superior. Brooks conoce a una mujer que derrocha encanto, interpretada por una Meryl Streep que muestra una notable vis cómica.

En 'De noche vienes, Esmeralda' (1997), la protagonista es acusada de bigamia en la víspera de su boda, un asunto que el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo lleva al extremo en un proceso judicial hilarante que reúne hasta cinco amantes. Gascó ha afirmado que Hermosillo demostró ser, a lo largo de sus 25 largometrajes, "un cineasta experto en las disidencias sexuales, un abanderado del deseo en todas sus formas y un devoto de los universos de las heridas románticas".

UN HOMENAJE Y UNA PELÍCULA PARA CELEBRAR EL ECLIPSE

'Embriagados de humor' rinde homenaje al director estadounidense Rob Reiner, que falleció a finales del año pasado. "'The Sure Thing' (Juegos de amor en la universidad, 1985) es su comedia juvenil más entrañable, a cientos de kilómetros de distancia de un género que ha descuidado el valor de los sentimientos en pro del chiste fácil o la gamberrada", ha añadido Gascó.

Además, el ciclo incluye una referencia al eclipse solar total del próximo 12 de agosto con la proyección de 'The little Shop of Horrors' (La pequeña tienda de los horrores, 1986). "La simpática planta alienígena surge un día de eclipse solar, con la que conseguimos que por una vez se alineen los astros", ha explicado el director.

Entre las propuestas de cine iberoamericano destaca 'El destino no tiene favoritos' (2003), de Álvaro Velarde, considerada por la crítica especializada como la mejor comedia peruana de todos los tiempos y no estrenada comercialmente en España.

La programación completa de 'CCCCinema d'Estiu' 2026 puede consultarse en www.consorcimuseus.gva.es.