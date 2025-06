Cinema Jove arranca la Sección Oficial de Series y los nuevos lenguajes audiovisuales de 'Òrbites'

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove inicia este sábado las proyecciones de la Sección Oficial de Series. Además, se podrá ver la primera propuesta de este año de la sección Òrbites, dedicada a nuevos lenguajes del audiovisual y narrativas experimentales.

La Sección Oficial de Series presenta los dos primeros títulos a competición de este año: 'Maria: the Unknown Callas' (2024) de Olga Malea y 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically' (2025) de Marcelo Gomes y Carol Minên. Los primeros episodios de estas dos series se podrán ver en la Sala 7 del edificio Rialto, a las 11.00 horas, presentados por parte de sus equipos.

La serie griega 'Maria: the Unknown Callas' narra los primeros pasos artísticos y musicales de una adolescente María Callas durante la Segunda Guerra Mundial en Atenas, antes de convertirse en una diva de talla mundial. La responsable de ficción televisiva Kelly Alchanati y la directora de la serie, Olga Malea, estarán en la presentación.

La serie brasileña 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically' narra la historia de un asistente de vuelo gay que, después de ser diagnosticado con VIH en el auge de la epidemia, comienza a realizar contrabando del tratamiento innovador AZT a su país de origen, a pesar de que el fármaco aún no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias locales. El productor de la serie, Thiago Pimentel, y su protagonista, Ícaro Silva, acompañarán la proyección de este estreno en España.

Antes del pase de las dos series, la ejecutiva y consultora de contenido especializada en España, Latinoamérica y Estados Unidos, Daniela de Ángel, impartirá la charla 'El ejecutivo: tu aliado. Cómo evalúan tu guion', enfocada a profesionales e interesados en el mundo de la ficción televisiva.

En la Sección Oficial de Series, en la sala 7, a las 16.30 horas, se proyecta fuera de concurso, 'Favàrtix' (2024), de Rafa Montesinos y Adán Aliaga. La sesión cuenta con posterior coloquio con la productora Paloma Mora y los actores Abdelatif Hwidar, Álvar TrIay, Enka Alonso y Paz García. La serie tiene como protagonista a Marta Serra, una brillante inspectora que se exilia a la tranquila isla de Menorca, donde se enfrentará a la caza de un asesino en serie que simula sus crímenes como si fueran suicidios.

NARRATIVAS EXPERIMENTALES

La sección 'Òrbites' vuelve a Cinema Jove para indagar en narrativas experimentales y descubrir los nuevos lenguajes del audiovisual. Este año sobresalen como temáticas vertebrales la educación, la reivindicación rural y la memoria histórica, colectiva e íntima.

Sobre ello reflexiona 'Corre o vento' (2024) de Paula Fuentes y Guillermo Carrera, que se proyecta en el Teatro Rialto, a las 22.30 horas. La primera película de esta sección rescata la historia de resistencia de una aldea gallega llamada Vilar do Courel: cuando una mujer visita a su abuelo en las montañas de Galicia, la realidad en el pueblo se transforma. Las voces y testimonios de los últimos habitantes resisten la desaparición de lo rural a través de sus sueños, recuerdos y memoria.

La Sección Oficial de Largometrajes presenta en la Filmoteca Valenciana, a las 22.30 horas, 'Aquel verano en París' (2025) de Valentine Cadic, una historia veraniega sobre autodescubrimiento y libertad. Con el París de los Juegos Olímpicos como telón de fondo, Valentine Cadic construye una aventura en la que Blandine, interpretada por la actriz Blandine Madec, debe hacer frente a sus dudas y anhelos para reencontrarse a sí misma en una ciudad tan grande como diversa y hermosa.

Madec y Cadic ya trabajaron juntas en el cortometraje 'Les grandes vacances' (2023), suerte de precuela de este primer largometraje de la cineasta, con la misma protagonista. Un cortometraje cuyo éxito en MyFrenchFilmFestival y Clermont-Ferrand, llevó a ambas a dar juntas el salto al largometraje y en el que según la propia Cadic "reaparece el mismo sentimiento de soledad con la misma actriz, lo que permite que ambos filmes dialoguen entre sí".

En cuanto a la Sección Oficial de Cortometrajes, cabe destacar la presentación de dos cortos valencianos que dan buena cuenta del talento local. El primero, que se podrá ver a las 17.30 horas en el Teatre Rialto, es 'AA Mamá rrachos' (2024) de Sil Mares, que en su momento participó en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes del propio festival. Una historia muy actual sobre precariedad, juventud, vivienda y la necesidad de construir un espacio propio donde poder expresarse y ser uno mismo, más allá del nido familiar.

En la sesión de las 20.00 horas, en la misma sala, se presentará 'Videoclub 2001' (2025), de Guillermo Polo, que el año pasado inauguró Cinema Jove con 'Lo carga el diablo' (2024). En esta ocasión, el cineasta valenciano nos traslada al otoño de 2005, cuando una joven hereda un videoclub tras la muerte de su padre. Un relato sobre la memoria audiovisual, la nostalgia y el duelo que hará las delicias de los más cinéfilos.

Como parte de los eventos de la programación que celebran el 40 aniversario de Cinema Jove, el festival ha preparado una 'Selección de Lunas': un ciclo que vuelve a proyectar las ganadoras recientes del Premio Luna de València al mejor largometraje, con la voluntad de poner en valor la trayectoria del festival.

El ciclo arranca el sábado 21 de junio, a las 17.30 horas, en la Filmoteca Valenciana con la georgiana 'La vida de Anna' (2016), con la que Nino Basilia se coronó en la 31 edición del festival. Un emotivo drama que narra la historia de una mujer que viaja a los Estados Unidos para conseguirle un futuro mejor para su hijo autista.

'HIGH SCHOOL'

El ciclo 'High School' presenta, a las 22.30 horas, en el Espai Turia, 'El método Farrer' (2023) de Esther Morente. Se trata de un sorprendente documental que recoge las reacciones de los alumnos de Bruce Farrer, un maestro jubilado que encargaba a sus alumnos siempre la misma tarea: escribirse una carta a ellos mismos sobre cómo imaginan su vida en 20 años. La directora presentará su película al público en la plaza de Viriato.

El ciclo 'El joven Ridley' llega a su ecuador con 'Alien: el octavo pasajero' (1979) en el CCC Octubre, a las 18.30 horas. Una película confirmó el talento como narrador visual de Ridley Scott. La primera aventura de la teniente Ripley es también una de las películas más influyentes del género de terror en el cine contemporáneo, por más que también se significa como una cinta que trasciende las etiquetas de género.

Finalmente, dentro del ciclo 'Backstage: Ídolos Z', en el Centro del Carmen, a las 22.30 horas, se proyecta 'Kneecap' (2024) de Rich Peppiatt, la historia del grupo irlandés de rap Kneecap. Una película llena de energía rebelde sobre tres jóvenes raperos que están dispuestos a todo para expresarse en su lengua materna: el irlandés.