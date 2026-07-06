Cinema Jove cierra su 41 edición con aforos completos en sus actividades para jóvenes

Cinema Jove - GVA

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana, ha alcanzado en su 41ª edición aforos completos en prácticamente todas las sesiones del ciclo 'La joven Greta Gerwig' en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes y en las dos nuevas iniciativas de este año, Cinema 'Jove Meets' y 'Cinema Kids'.

Encabezado por su nueva directora, María Albiñana, esta nueva entrega de la muestra, que organiza anualmente la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsa el Institut Valencià de Cultura (IVC), "no ha sido solo una edición de transición, sino una declaración de intenciones", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Hemos consolidado las secciones oficiales y las hemos dotado de un valor añadido a través de los encuentros con los equipos de las obras seleccionadas y, especialmente, de un programa de mesas redondas centrado en cuestiones fundamentales para el presente y el futuro del sector audiovisual", ha afirmado.

Los temas tratados en estas actividades complementarias han incluido el debate actual sobre el uso de la inteligencia artificial, las coproducciones internacionales, la animación en el cortometraje realizado por mujeres y la curaduría y distribución internacional de largometrajes, además de la presentación del primer estudio estadístico sobre la situación del cortometraje en nuestro país, 'El cortometraje español en 50 datos'.

Según Albiñana, uno de los "aciertos" de esta edición ha sido la creación de 'Cinema Jove Meets', que tenía como objetivo conectar el talento local con el circuito internacional. El nuevo espacio de encuentro para profesionales agotó sus plazas desde la apertura de la convocatoria.

"Su excelente acogida confirma la necesidad de generar espacios estables de 'networking', no solo para fortalecer la industria audiovisual valenciana, sino también para favorecer el intercambio y la creación de sinergias entre los invitados internacionales que participan en nuestras distintas secciones", ha explicado la directora.

Otro de los objetivos que se marcó la nueva responsable fue acercar el festival a los espectadores más pequeños. A tal fin, se puso en marcha la nueva sección 'CinemaKids', que "llenó las salas con niños de entre tres y nueve años, que compartieron con sus familias la experiencia del festival".

"CinemaKids ha demostrado que era el camino adecuado. Si queremos garantizar el futuro de Cinema Jove, debemos empezar por cultivar el interés de quienes serán sus espectadores dentro de unos años", ha indicado.

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL

Albiñana ha señalado que esta edición ha estado marcada por "la participación, el diálogo y la convivencia entre generaciones y sensibilidades muy diversas". "Las salas se han llenado de público joven, que ha participado activamente en los coloquios, formulando preguntas y compartiendo reflexiones con los cineastas invitados", ha apuntillado.

Y ha agregado: "Esa curiosidad, ese espíritu crítico y esas ganas de aprender son, sin duda, uno de los mayores motivos para confiar en el futuro del cine".

Cinema Jove también ha recuperado a un público de mayor edad, que ha compartido con las nuevas generaciones sus inquietudes, su experiencia y su manera de entender el cine.

"Ese diálogo intergeneracional ha sido clave para enriquecer el festival y convertir Cinema Jove en un espacio de encuentro donde distintas miradas han podido escucharse, complementarse y aprender unas de otras, porque Cinema Jove no es sólo para los jóvenes, sino para aquellos que tienen una mirada joven sobre el mundo, en general, y el cine, en particular", ha celebrado la nueva responsable.

En este sentido, la dirección ha apostado por la escucha activa a partir de un buzón de sugerencias instalado en el festival. Su implementación ha recogido impresiones, propuestas y comentarios del público.

"Escuchar a quienes hacen posible Cinema Jove es mi absoluta prioridad para seguir construyendo un festival cada vez más participativo y conectado con su comunidad", ha subrayado.

En este sentido, ha concluido que es "un honor asumir la dirección de esta 41ª edición y contribuir, junto a mi equipo, a seguir escribiendo la historia de Cinema Jove".

"Confío en que esta edición haya sentado las bases para un festival todavía más abierto, más internacional y conectado con las nuevas generaciones, sin renunciar nunca a la esencia que lo ha convertido, durante más de cuatro décadas, en un referente del cine con una mirada joven"

RESIDENCIA DE JÓVENES REALIZADORES

La promoción del talento emergente dará este año un giro hacia un formato "más práctico" y centrado en la viabilidad técnica y comercial de los proyectos de sus participantes. La Residencia estrenará sede en LABA València con un programa intensivo en septiembre de los jóvenes cineastas Abril Catalina Beascoechea, David Sendín, Irene Roig y André Brugnara, bajo la tutoría de Gabi Ochoa y Begoña Soler.

Durante cuatro días, la escritura creativa se combinará con sesiones sobre financiación y presentación de proyectos, y concluirá con una jornada de citas rápidas con productoras.