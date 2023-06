Cinema Jove proyecta este martes 'Petrol', el retrato de una artista adolescente e idealista en Melbourne

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove proyectará este martes, dentro de la Sección Oficial de Largometrajes, 'Petrol', el retrato de una artista adolescente e idealista en Melbourne. Se trata de una película dirigida por la directora australiana Alena Lodkina.

La escena de jóvenes artistas 'underground' de Melbourne constituye el paisaje social y cultural en el que transcurre este trabajo, según ha informado el festival en un comunicado. Asimismo, ha detallado que Lodkina se apoya en las actrices Nathalie Morris y Hannah Lynch para reflejar la búsqueda de la propia identidad en un periodo de la vida en el que todo es cambio y descubrimiento.

La directora ha comentado que este es un momento en el que "uno se pierde fácilmente en otras personas y la delicada línea entre la realidad y la imaginación puede volverse borrosa".

La película retrata el vínculo misterioso que se crea entre Eva, una estudiante de cine de origen ruso, y Mia, una "enigmática actriz". Son dos jóvenes "imaginativas, idealistas y decididas, muy diferentes y al mismo tiempo parecidas" que están "en un momento de sus vidas abierto, vulnerable e incierto".

"Quería mostrar una relación femenina que es platónica, pero muy romántica a su manera, para crear una oda encantada a la amistad", ha explicado Lodkina.

"En su fascinación por Mia, Eva pierde el contacto con su propia percepción y su mundo se llena de fantasmas y magia. Las amistades volátiles son quizá particulares de los jóvenes, pero creo que la dificultad de conocer y acercarse a los demás es un tema universal. Hay un límite inherente al conocimiento de la realidad y esta comprensión da paso a una melancolía que persiste en la película", ha agregado su responsable.

"Para mí era importante que ambas fueran artistas, que conectaran a través de su trabajo y que Mia se convirtiera en una especie de musa para Eva. Es un retrato de la artista adolescente, y el enfoque no está en el logro o la recompensa sino en la adquisición del conocimiento del mundo a través de la observación y el registro", ha expuesto la directora.

"Comencé a recolectar ideas para 'Petrol' mientras vivía en casas compartidas en Melbourne cuando tenía 20 años, inspirada por mis propias amistades y observaciones. Este proceso a modo de diario tiene mucho que ver con el resultado de la película: una especie de collage personal de un tiempo y un lugar reales e imaginarios, todo mezclado", ha concretado Alena Lodkina.

VACÍOS FAMILIARES Y VÍDEOS CASEROS

Dentro de la sección oficial Òrbites, el festival, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta este martes a las 20.00 horas y en el Teatro Rialto el largometraje de corte intimista 'Sóc filla de ma mare', con la presencia de su directora, Laura García Pérez.

Esta realizadora y guionista valenciana ha indicado que esta película documental responde a la necesidad de "buscar en la ausencia para valorar la presencia". "Reviso vídeos domésticos, fotografías arrancadas y, también, el diario que escribió mi madre durante su estancia en un centro psiquiátrico para reflexionar sobre la propia identidad a través de la reconstrucción de los recuerdos; para intentar esclarecer los vacíos familiares y reconciliarnos con el pasado y el presente", ha dicho.

"Durante los diez primeros años de mi vida llamé a la cámara 'papá'. Mi padre no estaba en casa por trabajo y mi madre me grababa para que no se perdiese verme crecer. Hace más de una década desde la última vez que vi a mi padre y creía que él ya no me importaba. Un día, Sara, mi madre, tiró todas las fotografías donde él aparecía. Ahí me di cuenta de que no era así", ha agregado.

CINE DE VERANO

El cine de verano de Espai Turia proyectará este martes, dentro de la sección High School: Tercer Curso, la película 'Otra ronda', dirigida por el danés Thomas Vinterberg y Premio Luna de València en 2003.

En 2021, la Academia del Cine norteamericana concedió el Óscar a la mejor película extranjera a esta cinta, que incide en la masculinidad en crisis y los efectos perjudiciales del alcohol.

En ella un grupo de profesores de instituto de mediana edad decide llevar a cabo un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en el cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria, intentando demostrar, de esa manera, que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. Mads Mikkelsen lidera el reparto de esta tragicomedia que gira alrededor del concepto del hedonismo.