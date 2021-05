Cinema Jove vuelve a la adolescencia con una sección oficial trufada de despertar sexual, opresión y deriva burguesa

Los cortos dan la vuelta al mundo con 56 títulos que incluyen un premiado en Cannes y otros firmados por Verónica Echegui o Will Ferrell

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La sección oficial de largometrajes del 36º Cinema Jove pone la mirada en la adolescencia, con una gran cantidad de títulos que abordan el paso a la madurez desde diferentes ópticas. El despertar sexual, los miedos a la nueva etapa, la opresión y la deriva burguesa son algunas de las temáticas que tratan las nueve candidatas a la Luna de València.

El director del festival, Carlos Madrid, y miembros de los comités de selección han desgranado este lunes las cintas que participan en sus secciones oficiales, y que se proyectarán en varios espacios de València entre el 18 y el 26 de junio.

Nueve películas de ocho países participan en la sección oficial de largometrajes, y ninguna de ellas será española. No obstante, el cine nacional sí tendrá presencia en otras secciones y fuera de concurso. Como novedad, la organización ha roto una de las reglas "no escritas" del festival, al elegir dos películas de un mismo país: Brasil. También habrá representación de Australia, Dinamarca, Grecia, Kosovo, Rusia, Turquía y Ucrania.

'The First Death of Joana' y 'Ecstasy' son las dos cintas brasileñas en concurso, dirigidas por Cristiane Oliveira y Moara Passoni respectivamente. Oliveira retrata en su película el cuestionamiento de los estereotipos de género y el autodescubrimiento, mientras que Passoni firma un proyecto "onírico y autobiográfico" sobre la anorexia a caballo entre la ficción y el documental. La música de David Lynch y Lykke Li acompañan la cinta.

Desde Australia, James Vaughan opta al premio con 'Friends and Stangers', una visión de la generación 'millennial' entre "la ironía más descarada y el desapego emocional" en el cuerpo de un protagonista aislado en la burguesía australiana. También vive en el mundo burgués la propuesta griega, 'All the Little Pretty Horses', en la que Michalis Konstantatos genera una "sensación de inquietud creciente entre la audiencia a partir de una atmósfera progresivamente enturbiada", que se ha considerado la respuesta griega a la ganadora del Óscar 'Parásitos'.

Dos dramas llegan desde el sureste de Europa: la coproducción kosovar-macedonia 'Looking for Venera' y la turca 'Brother's keeper'. En la primera, la directora Norika Sefa presenta drama "robusto, vivo y potente" como una reflexión sobre la doble moral con la que se trata el despertar sexual de la mujer en los Balcanes.

Ferit Karahan, por su parte, traslada la acción a un internado en el este de Anatolia, donde combina la dureza de su escenario con la ternura de los dos protagonistas para reflexionar sobre el creciente autoritarismo de la política turca y la represión sobre la población kurda.

Más 'coming of age' desde Ucrania y Rusia con 'Stop Zemlia' y 'The Whaler Boy'. La ucraniana Kateryna Gornostai prepara la graduación con sus protagonistas y retrata sus dudas y anhelos, los deseos y las intimidades de evitando los clichés. En la otra punta del continente, el debutante ruso Philipp Yuryev se traslada a un pueblo ballenero siberiano, cuyos habitantes viven la transición al mundo adulto y las dificultades del aprendizaje sentimental con la única conexión al exterior que ofrecen los chats eróticos.

La 'outsider' de la sección viene desde Dinamarca, con 'The Penultimate', una "película visualmente única" que da una vuelta de tuerca a los laberintos kafkianos y el teatro de dramaturgos como Samuel Beckett, Harold Pinter y Eugène Ionesco. Con gran inventiva visual y una buena dosis de humor negro, esta sátira sobre la existencia humana en tiempos de confinamiento refleja el sinsentido de la existencia cotidiana.

56 CORTOS DE TODO EL MUNDO

En cuanto a la sección oficial de cortos, este año se proyectarán 56 provinientes de Alemania, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chequia, China, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Israel, Italia, Nigeria, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza.

Muchos de los trabajos a concurso vienen avalados por los premios recibidos en festivales de prestigio como Cannes y Clermont-Ferrand. El egipcio Sameh Alaa, que se alzó con la Palma de Oro de Cannes con 'I Am Afraid to Forget Your Face'. La eslovena Katarina Resek fue destacada con el Gran Premio Internacional en Clermont-Ferrand 2021 por 'Sestre' y 'Gramercy' (Suiza), de Pat Heywood y Jamil McGinnis, se llevó el Gran Premio en la Sección Labo del mismo festival.

La Sección Oficial contiene seis cortos valencianos, 'La casa de Coto', de Guillermo Alcalá-Santaella; 'Dana' de Lucía Forner Segarra; 'Autovía', de Alba Just; 'Retazos', de Alba Pascual; 'Sobre mi familia cuando la pandemia', de Javier Robles; y 'Cuando haces pop', de Kevin Castellano, protagonizado por Paula Usero, reconocida esta edición de Cinema Jove con el premio 'Un futuro de cine'. La actriz valenciana presentará el corto durante un encuentro con el público.

Otros rostros conocidos en la programación son los de Will Ferrell, que protagoniza la comedia dramática de Zach Woods 'David'; Denis Lavant, que suma un nuevo personaje estrambótico a sus habituales en el corto de Alice Goudon 'Phoenix 93'; y la actriz italiana Alba Rohrwacher, que participa en el paseo metafórico por la existencia de una madre y una hija en la pieza de Jasmine Trinca 'Being my Mother'.

Su hermana, Alice Rohrwacher, dirige a cuatro manos con el artista urbano JR 'Omelia Contadina', una acción cinematográfica que quiere apoyar la lucha de los pequeños agricultores del altiplano volcánico de Alfina. Otro nombre conocido a los manos de una producción es la actriz española Verónica Echegui, que debuta como directora con 'Tótem Loba', basado en una experiencia personal.

También se basa en vivencias propias, la directora Shoko Hara, que en 'Just a Guy', relata su relación epistolar con Richard Ramírez, asesino y violador, tras su ingreso en prisión. Esta edición abunda las propuestas de género documental.

En 'Écoutez le battement de nos images', por ejemplo, Audrey Jean-Baptiste detalla la transformación de su territorio, en la Guayana Francesa, por la construcción de la base espacial de Kourou. Mientras que en 'Les poux', de Mar Lahore, sobre el trabajo diario de un grupo de voluntarios de un equipo de emergencia social en ayuda de las personas sin hogar.

Adscrita al género, pero con un enfoque hilarante, destaca 'Grab Them', sobre los problemas que afronta una mujer sueca por su parecido al ex presidente Donald Trump. Y en la frontera entre documental y animación, se ha programado 'Augas abisáis', de Xacio Baño, donde, a partir del estudio de las cartas de un tío bisabuelo explora los mitos de la Guerra Civil.

WEBSERIES Y RESTO DE SECCIONES

Las webseries también tendrán su propia sección oficial, que ya ha sido publicada, y que incluye nombres como los de las cómicas Carolina Iglesias y Victoria Martín, del podcast Estirando el chicle.

Además, el festival contará con los ciclos Lluna de València, Un futur de Cinema, Els Deus de l'Anime, High School, El Jove Godard y València Capital del Disseny. La Trobada Audiovisual de Joves, Curt Creixent y Pro Mercat tambiéne estarán presentes.

El Rialto, el Teatre Principal, la Filmoteca, el Centre del Carme, el Octubre, el Institut Frnçais, el Colegio Mayor Rector Peset y el Espai Turia serán las salas donde se proyectarán las cintas de este año.