Cines Babel proyecta una selección de cortos del Festival L'Eliana Cinema por su décimo aniversario

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Babel de València, comprometidos con el cine de calidad "auténtico, contemporáneo y comprometido", presentarán el próximo domingo 21 una sesión especial de cortometrajes seleccionados entre los galardonados durante una década en el Festival de Cortometrajes L'Eliana Cinema.

Este certamen celebra su décimo aniversario consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del cine breve y creativo, detallan sus responsables.

Su singularidad radica en que todas las obras se deben rodar en un plazo máximo de 72 horas, sin exceder los cinco minutos de duración e incorporando en el guion un objeto obligatorio que varía en cada edición, lo que supone un verdadero desafío para los participantes.

La proyección tendrá lugar el domingo 21 de diciembre, coincidiendo con el día más corto del año, a las 18 horas en la sala 1 de Cines Babel, con entradas a la venta por tres euros. Una oportunidad única para admirar del talento, la originalidad y el ingenio de los cineastas que participaron en este reto.