El Circo Raluy Legacy "pone a prueba los límites humanos" con el show 'Cyborg'

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circo Raluy Legacy regresará a partir del próximo mes de diciembre a València, después de dos años de ausencia, para presentar 'Cyborg', un "show brillante, rotundo e innovador que pone a prueba los límites humanos".

"Más que un espectáculo, es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y como no, mucho humor", comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

Desde el 5 de diciembre y hasta el mes de febrero, Valencia podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores.

Este año el Circo Raluy Legacy, con el objetivo de facilitar el acceso y comodidad al público de València, ha cambiado la ubicación y se ha trasladado al barrio de Campanar, concretamente en el solar de Maestro Rodrigo con Gral. Avilés, enfrente del Lidl. Hasta el 30 de octubre se abre la venta de entradas anticipadas, con importantes descuentos.

El Circo Raluy Legacy ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la academia de Artes Escénicas de España, una distinción que reconoce la trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, de personas o empresas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.