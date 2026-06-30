La circulación de Metrovalencia parará a las 13.00 horas del 3 de julio en el 20 aniversario del accidente de metro

Archivo - Imagen de archivo de un homenaje en la Estación de Jesús - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha convocado un paro de un minuto el próximo viernes 3 de julio, a las 13:00 horas, en todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia, con motivo del 20 aniversario del accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 entre las estaciones de Plaza España y Jesús, que dejó 43 personas fallecidas y 47 heridas.

Esta iniciativa ha sido acordada entre FGV y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante "en memoria de los fallecidos y heridos en este trágico suceso", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El paro podrá ser realizado por todos los trabajadores y afectará a todos los trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y TRAM d'Alacant que se detendrán en la estación por la que circulen en ese momento.

De forma paralela, las banderas del Palau de la Generalitat y de los diferentes edificios de titularidad autonómica en el conjunto de la Comunitat Valenciana ondearán a media asta durante 24 horas y se realizará un minuto de silencio durante el Pleno del Consell.

"PROFUNDO RESPETO"

Sobre si la Generalitat prepara algún acto de homenaje por este 20 aniversario, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado, preguntado por los medios de comunicación este martes en Benidorm (Alicante), que "siempre" intenta mostrar "muchísimo respeto por las víctimas de cualquier accidente".

"Yo creo que estas cosas no necesitan muchos homenajes. Yo creo que siempre hay que tenerlas en el recuerdo, no hay que olvidar las cosas, hay que trabajar para que los hechos no se vuelvan a repetir" y ha defendido que, en todos estos años, en el metro ha habido "muchos cambios normativos que han dado mucha más seguridad a todo el sistema ferroviario valenciano". "Como 'president' de la Generalitat", tengo "un profundo respeto por cualquier víctima, sea del accidente que sea".

Por su parte, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha indicado que el Ayuntamiento "valora" celebrar un minuto de silencio el próximo viernes como acto de "reconocimiento, homenaje y recuerdo" a las víctimas del accidente del metro.

"A nivel institucional, estamos valorando durante ese día un minuto de silencio recordatorio, organizar de alguna manera ese acto de reconocimiento, de homenaje y de recuerdo a las víctimas fallecidas en este terrible accidente", ha manifestado a preguntas de los periodistas en el consistorio, tras una reunión con representantes de la Federación Venezolana de Asociaciones en España una semana después del doble terremoto que asoló el país latinoamericano.

Cuestionada por si el Ayuntamiento tiene previsto organizar algún acto o participar en alguno ya convocado este viernes por el aniversario del accidente, Catalá ha explicado que se han puesto en contacto "desde hace semanas" con la asociación de víctimas y esta les transmitió que el monumento de homenaje a los fallecidos y heridos en la tragedia estaba "en una situación muy deteriorada".

TRABAJO "EXPRÉS" PARA EL MONUMENTO

En este monumento, que consta de 43 relojes por los 43 fallecidos, las esferas "estaban muy deterioradas", por lo que el Ayuntamiento ha realizado "un trabajo exprés para recuperarlo y rehabilitarlo". "Durante esta semana se están retirando las esferas y vamos a intentar llegar a tiempo para que se establezcan con absoluta normalidad y para que el día 3 esté en las mejores condiciones", ha asegurado la primera edil.

Y ha subrayado: "Llevamos semanas trabajando con la asociación, hemos dado ese primer paso y, además, hemos atendido otras sugerencias que nos hacían en torno a ese monumento". Además, ha insistido en su voluntad de "atender como Ayuntamiento" las reivindicaciones de las víctimas, que ya han hecho "con diligencia" en cuanto al monumento.