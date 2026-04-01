Cirque du Soleil avanza la llegada a València de 'Alegría' con un mural "vibrante" de Nacho Mawe

El espectáculo 'Alegría' - ANNE-MARIE FORKER

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista Nacho Mawe convertirá un contenedor marítimo situado en la explanada junto al edificio Veles e Vents de València "en un lienzo vibrante" dentro de una acción impulsada por Cirque du Soleil para celebrar el regreso del espectáculo 'Alegría-Bajo Una Nueva Luz'.

De este modo, hasta el 6 de abril, el público podrá seguir en directo el proceso creativo del mural, inspirado en el universo de 'Alegría'. Una vez finalizada, la obra permanecerá expuesta en el mismo lugar hasta el 30 de abril.

Junto a la intervención de Nacho Mawe, esta acción creativa reúne también las obras realizadas previamente sobre contenedores por otros artistas del panorama urbano nacional: Zësar Bahamonte (Sevilla), Amaia Arrazola (Vitoria-Gasteiz), Lidia Cao (Ordes), Marina Capdevila (Tarragona) y Erik Air (Tenerife).

A través de sus piezas, los seis creadores reinterpretan el universo visual de Cirque du Soleil desde una mirada contemporánea, llevando a la calle elementos tan icónicos como la Gran Carpa, sus personajes y la explosión de color que define sus espectáculos.

Este proyecto supone, además, "un regreso a las raíces de la compañía, fundada en 1984 por un grupo de artistas callejeros". Hoy, esa esencia se materializa en la colaboración con artistas urbanos españoles, que "trasladan a las calles de la ciudad del Turia la energía, la alegría y la emoción que caracterizan a Cirque du Soleil, reforzando su compromiso con el impulso del talento local y el tejido artístico nacional", explica la compañía en un comunicado.

La instalación artística funciona, además, como antesala a la llegada a València de 'Alegría-Bajo Una Nueva Luz', que se podrá disfrutar del 22 de mayo al 28 de junio de 2026 bajo la Gran Carpa instalada en la Feria de Navidad.

Será "una oportunidad única e improrrogable para redescubrir el universo de Alegría y sumarse a la celebración del regreso de uno de los espectáculos más emblemáticos de la compañía", subrayan.