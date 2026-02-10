Cirque du Soleil permanecerá en Alicante hasta 2028

Archivo - Cirque du Soleil - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha informado este martes de que Cirque du Soleil permanecerá en la ciudad hasta 2028, después de que la junta de gobierno local haya aprobado la primera prórroga del convenio por el que la compañía canadiense desembarca cada dos años en el municipio para la representación de sus espectáculos.

El convenio se firmó en 2022 para los 'shows' de ese mismo año y 2024 y prevé la posibilidad de prorrogarse cada dos ejercicios, con un máximo de cuatro anualidades, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha celebrado la novedad: "Es una gran noticia que nuestra ciudad continúe entre las pocas elegidas en España para las representaciones de Cirque du Soleil que sitúan Alicante en el mapa cultural y actúan como foco de atracción turística de calidad".

En las dos últimas representaciones en la ciudad de Cirque du Soleil, 'Luzia' y 'Alegría. Bajo una nueva luz' han atraído a más de 110.000 espectadores en cada obra. Este verano, la compañía vuelve a la gran carpa de la Playa de San Juan con 'Kurios. Gabinete de curiosidades', que se podrá disfrutar en cinco ciudades españolas.