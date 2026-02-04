Un cirujano de Vithas Medimar lidera un estudio que avala el Quad Zygoma como "solución" a implantes maxilares fallidos - HOSPITAL VITHAS MEDIMAR

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cirujano maxilofacial del Hospital Vithas Medimar Rubén Davó ha liderado el primer estudio sobre implantes cigomáticos de 2026, en el que ofrece "la primera evidencia clínica sólida y a largo plazo que redefine el protocolo Quad Zygoma", una terapia de rescate "altamente fiable" para pacientes que han sufrido "el fracaso de rehabilitaciones previas de dentadura completa", según el doctor.

El estudio, recientemente publicado en la revista científica 'Clinical Oral Implants Research', busca posicionar la cirugía maxilofacial y odontología españolas en la vanguardia internacional, según ha indicado Vithas en un comunicado.

En este sentido, Davó ha señalado que la investigación demuestra que esta técnica supera de forma definitiva "el concepto de ser un simple tratamiento alternativo".

El trabajo, según Vithas, arroja cifras concluyentes sobre la "eficacia" de esta intervención en casos "críticos". Así, sobre una muestra de 28 pacientes tratados con un total de 112 implantes cigomáticos, se ha realizado un seguimiento medio de 8,2 años, con casos documentados de hasta 17,5 años de evolución.

La tasa de supervivencia del implante ha sido del 98,2 por ciento y en el 100% de los casos se ha realizado con protocolo de función inmediata, lo que ha permitido al paciente "recuperar la función y estética en un tiempo récord".

"Cuando las soluciones convencionales fracasan y ya no hay alternativas claras, el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. Este estudio demuestra que el Quad Zygoma es una solución altamente predecible que devuelve la calidad de vida a largo plazo", ha aseverado el doctor.

De otro lado, para la comunidad científica, este trabajo publicado en 'Clinical Oral Implants Research' establece "un nuevo estándar", lo que prueba que el protocolo es "la respuesta definitiva cuando el resto de las opciones para recuperar los dientes fijos han fallado".

Vithas Davó Instituto Dental pretende consolidarse así como "un centro de referencia mundial para la resolución de fracasos complejos en implantología". Además, los resultados han mostrado que las complicaciones son "manejables" y "no comprometen el éxito final de la rehabilitación", ha concluido el grupo sanitario.