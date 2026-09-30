Cirujanos de Tailandia viajan a Alicante para formarse en implantología compleja en Vithas Davó Instituto Dental

Formación de cirujanos tailandeses - VITHAS

ALICANTE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cirujanos de Tailandia han viajado a Alicante para formarse en implantología compleja con el doctor Rubén Davó, referente internacional en cirugía maxilofacial y director de Vithas Davó Instituto Dental. El objetivo de este encuentro científico ha sido "presenciar en directo y aprender las técnicas avanzadas en cirugía de implantes cigomáticos desarrolladas por el especialista español", según ha informado el grupo Vithas en un comunicado.

La jornada se ha centrado en una intervención quirúrgica "de alta complejidad" para tratar a un paciente con atrofia maxilar severa. Esta patología, que impide la colocación de implantes convencionales debido a la pérdida extrema de hueso, encuentra en los implantes cigomáticos una solución "fija y eficaz".

El equipo de cirujanos tailandeses ha viajado exclusivamente para observar los protocolos quirúrgicos, la planificación digital tridimensional previa y la ejecución en el quirófano de esta metodología.

Según Vithas, esta formación "de alto nivel" consolida el papel de España, y en concreto de Alicante, "como un punto neurálgico para la formación médica especializada y la transferencia de conocimiento en el sector odontológico global".

La técnica del doctor Davó destaca por su enfoque "mínimamente invasivo" y por permitir la carga inmediata, lo que significa que el paciente "puede recuperar la funcionalidad de su boca y su sonrisa en menos de 24 horas". "Es un honor acoger a profesionales de otros continentes que buscan perfeccionar sus habilidades en beneficio de sus pacientes", ha señalado el especialista al concluir la intervención.

En esta línea, ha destacado que la implantología cigomática "requiere una curva de aprendizaje exigente, y compartir de forma práctica nuestros protocolos con profesionales internacionales nos permite seguir elevando los estándares de la cirugía maxilofacial en todo el mundo".

Con este encuentro, el centro liderado por el doctor Davó "refuerza su proyección internacional y su compromiso con la docencia médica avanzada, atrayendo de forma continua a especialistas de diversos países interesados en los últimos avances de la rehabilitación oral compleja".