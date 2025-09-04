Ciudadanos pide a la jueza de la dana que acuerde la triangulación de los móviles de Pradas y Argüeso

Archivo - Imagen de la exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas a su llegada a los juzgados para declarar - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos, que ejerce la acción popular en la causa de la dana, ha pedido a la jueza instructora que acuerde la triangulación de los teléfonos móviles --privados y facilitados por la Generalitat-- de los dos investigados en el proceso: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Así consta en un escrito en el que justifica la petición al considerar que esta prueba es "idónea, necesaria y proporcionada en atención al principio de averiguación de la verdad material y a fin de garantizar el derecho de las partes acusadoras, a la vista de las incongruencias en las declaraciones de ambos investigados, incluso entre ellos mismos".

Por ello, pide que se acuerde la práctica de esta diligencia --los datos de localización/antenas a las que estaban conectados-- porque considera que es "necesario para el esclarecimiento de los hechos determinar la presencia o ausencia de los investigados en el lugar y tiempo".

La petición establece como periodo de tiempo de triangulación de esos móviles el intervalo que va desde las 7.00 horas del 29 de octubre, día de la dana, hasta las 5.00 del 30 de octubre.

Por otro lado, según el escrito consultado por Europa Press, pide requerir a la televisión autonómica À Punt información sobre la existencia o no de una grabación de audio de una de sus cámaras que el día 29 de octubre de 2024 estaba en el interior del Cecopi "y que durante unos minutos estuvo apagada su imagen, pero no su sonido y presuntamente pudo grabar conversaciones de los presentes". En el caso de existir esa grabación de sonido pide que la cadena la remita al juzgado.