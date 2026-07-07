Ciudadanos pide a la jueza de las VPP que cite como testigo al exconcejal del PP que compareció en Les Corts

El exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego durante su comparecencia el pasado jueves en la comisión de investigación sobre viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts Valencianes - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa judicial que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, levantado sobre suelo del Ayuntamiento de Alicante que fue enajenado, ha solicitado a la jueza que cite a declarar como testigo al exconcejal del PP Toni Gallego, que dimitió del gobierno del alcalde 'popular' Luis Barcala en 2025. Lo hace a la vista del contenido de su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts relativa a esta polémica.

Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha del pasado lunes 6 de julio y firmado por Eduardo García-Ontiveros y Mamen Peris, abogados que representan a esta acusación.

Gallego, exconcejal de Hacienda y Patrimonio con el PP en el Ayuntamiento, afirmó el pasado jueves que la exedil 'popular' Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de una VPP en Les Naus e investigada en la causa judicial sobre presuntas irregularidades al respecto-- le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Según reveló Gallego ante la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, creada a raíz de la polémica de Les Naus, Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno municipal de julio de 2024 que él respondiera en su lugar a una pregunta oral en la sesión sobre la clasificación de este residencial. En ese momento, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que ostentaba Gómez.

"Justo antes de contestar, en una sala anexa al pleno me pide que, por favor, responda yo y me da un papel con la respuesta preparada. Yo le digo que sin ningún problema y respondo lo que ponía: que cumplía con la legalidad", manifestó el exconcejal, y agregó: "Sin mediar ninguna pregunta por mi parte, ahí es cuando ella me dice: yo tengo ahí [en Les Naus] una casa; es todo legal, de antes de que entrara en política, pero no quiero que lo mezclen".

"ACTAS" Y "GRABACIÓN" DE SU COMPARECENCIA

En el escrito, Ciudadanos también solicita a la magistrada que "oficie" a la Mesa de Les Corts Valencianes "a fin de que, a la mayor brevedad posible", remita al juzgado "copia certificada de las actas literales, así como la grabación audiovisual íntegra en soporte digital", correspondientes a la comparecencia de Gallego en la comisión de investigación.

Igualmente, esta acusación popular argumenta que hay una "contradicción con el marco temporal de la instrucción y posible conocimiento por parte de la Alcaldía". "Conocemos que el alcalde de Alicante ha mantenido de forma reiterada que no tuvo conocimiento alguno de estas irregularidades hasta enero de 2026, pero el Sr. Gallego afirmó ante la comisión de las Cortes que "se puede intuir" que la Alcaldía ya conocía la situación de la concejala en el año 2024", señala.

Y apunta: "Esta manifestación altera sustancialmente el escenario de la instrucción, abriendo la necesidad de investigar, tal vez, posibles conductas omisivas, de presunto encubrimiento o de presunta prevaricación administrativa por parte de otros miembros del consistorio".

BARCALA SOSTUVO QUE NO LO SABÍA

Las declaraciones de Gallego llegaron después de que Barcala se remitiera recientemente al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

"Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. No lo sabía, ¿vale? Yo esa información, tanto la que afecta a la señora Rocío Gómez como la que afecta al resto de los implicados, la he conocido a raíz de la relación y del informe inicial que prepara la Concejalía de Patrimonio", afirmó el primer edil en febrero.

El equipo de gobierno trasladó en febrero que el Servicio de Patrimonio, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantaron las VPP, recibió "certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, para verificar que la urbanización" se hizo "con los criterios de vivienda de promoción pública" y que los pisos se adjudicaron "efectivamente".

También que, "al recibir información sobre las adjudicaciones", la jefa del Servicio de Patrimonio se personó "el 15 de enero" en el despacho de la actual concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y advirtió "de posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa Les Naus".

Ante ello, según indicaron, la edil de Patrimonio le pidió que hiciera "un informe" donde detallara "esas posibles irregularidades". El consistorio apuntó que ese dictamen solicitado por la concejala fue enviado el martes 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, "que lo puso en conocimiento del alcalde con un mensaje al que accedió a las 11.46 horas", y agregaron que "al día siguiente, miércoles 28, a las 13.00 horas, solicitó al secretario que abriese un expediente de averiguación de hechos".

INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general municipal después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella figuraban entre los beneficiarios de inmuebles en Les Naus.