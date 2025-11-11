La Ciutat de les Arts celebra la Semana de la Ciencia con talleres gratuitos para escolares y público

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències se suma a la Semana de la Ciencia y la Tecnología con la celebración de talleres científicos este martes, 11 de noviembre, de 10 a 13 horas, en los exteriores del Museu de les Ciències, según informa la Generalitat.

De esta manera, el Museu de les Ciències y el Oceanogràfic mostrarán de foma gratuita algunos de sus contenidos a centros escolares y al público general que visite la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Desde el Museu de les Ciències se ha preparado una selección de experiencias de 'La Ciencia a escena', los talleres que se celebran en la planta baja del edificio y que enseñan conceptos científicos de una manera divertida. Ver qué pasa con el nitrógeno líquido a -196 Cº o comprobar los efectos del frío y el hielo seco son algunas de los sorprendentes experimentos que se realizarán en directo.

Por su parte, personal divulgador del Oceanogràfic realizará actividades de diversa temática de las ciencias del mar y sus habitantes, que mostrarán la vida secreta de las tortugas marinas y curiosidades sobre los mamíferos marinos o los tiburones, entre otras propuestas.

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una iniciativa de divulgación científica que se celebra desde 2001 con carácter nacional con los objetivos de acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas mediante la realización de actividades de divulgación en museos, universidades, centros de investigación y parques tecnológicos, entre otros.