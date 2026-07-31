La Ciutat de les Arts i les Ciències anima a participar en el concurso 'astrociutat' dedicado al eclipse - CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha nimado al público aficionado a participar en el concurso de astrofotografía 'AstroCiutat' convocado por el complejo por tercer año consecutivo. Ortells ha destacado "que este año está dedicado de forma exclusiva al fenómeno de los eclipses solares, con dos categorías, una sola del eclipse del próximo 12 de agosto, y una segunda sobre otros eclipses".

AstroCiutat 2026, dotado con 4.500 euros en premios, "es una oportunidad única para capturar las mejores imágenes del eclipse del 12 de agosto y formar parte de un evento único. Algo que distingue este certamen es que las fotos ganadoras forman parte de nuestro contenido y se exponen en la zona interior de libre acceso del Museu de les Ciències" ha señalado Ortells.

"Además, estas fotografías contarán las historias propias de cómo se vio este eclipse, desde diferentes perspectivas e inspirarán a otras personas" al visitar la exposición.

"El objetivo es apoyar a los autores de estas imágenes, que requieren una gran preparación, dándoles visibilidad, y además promover entre el público una modalidad de la fotografía que vincula el arte con la ciencia y la divulgación astronómica", ha explicado la directora de la de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Las personas interesadas podrán enviar sus fotografías a partir del jueves 13 de agosto de 2026 hasta el domingo 13 de septiembre. Los premiados se darán a conocer el 30 de septiembre y la entrega de premios será en el Museu de les Ciències el 30 de octubre.

Desde esta semana, los visitantes del Museu de les Ciències pueden recoger en el punto de información de la primera planta unas gafas especiales para poder observar con seguridad el próximo eclipse solar total del 12 de agosto.

Por cada entrada al Museu de les Ciències, se entregará una de estas gafas hasta el fin de existencias o el mismo día del fenómeno, el miércoles 12 de agosto. También los espectadores del planetario 'Las Nocturnas de verano' del Hemisfèric, que se celebra los martes y jueves a las 20 horas, recibirán una.

Esta iniciativa forma parte de la campaña de protección ocular organizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Trío de Eclipse España, Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (Amucyte), y el grupo social ONCE.

El certamen 'AstroCiutat' 2026 cuenta con dos categorías: 'Eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026' y 'Otros eclipses de Sol'. Se otorgarán tres premios por cada una. En el caso de 'Eclipse del Sol del 12 de agosto' el primero valorado en 1.500 euros, el segundo en 1.000 euros y el tercero en 500 euros en material y accesorios para la práctica de la astrofotografía, facilitados por la empresa especializada FotoAstro González.

En la segunda categoría 'Otros eclipses de Sol', en la que queda excluido el del 12 de agosto, se establecen tres premios, que consisten en material fotográfico otorgados por la revista de divulgación científica 'Muy Interesante', con una dotación de 750 euros para el primer premio, 450 euros para el segundo premio y 300 euros para el tercer premio.

GANADORES

Los ganadores, además de exponer sus fotografías durante un mínimo de seis meses en el Museu de les Ciències, donde serán vistas por más de 1,5 millones de personas, obtendrán además entradas al Museu y Hemisfèric, visitarán el Centro Astronómico del Alto Turia -CAAT- perteneciente a la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA)- y podrán participar en una observación astronómica en el Observatorio La Cambra. Asimismo, los premiados asistirán a una sesión de planetario en el Centro de Divulgación Científica y Medioambiental 'Big History' ofrecidas por la asociación AstroARAS.

Los seis ganadores tendrán un espacio en la publicación de la revista 'Muy Interesante' de una página conjunta con la información relevante de cada ganador y su fotografía. La información está disponible en la web de AstroCiutat.