La Ciutat de les Arts i les Ciències de València destina tres millones a mejorar la eficiencia hídrica de sus lagos

La Ciutat de les Arts i les Ciències invierte 3 millones de euros para mejorar la eficiencia hídrica de sus lagos

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València destina tres millones de euros a mejorar la eficiencia hídrica de sus lagos con la renovación de las infraestructuras que componen los sistemas de tratamiento de aguas y limpieza de los estanques y láminas de agua, así como la incorporación de nuevas tecnologías que permiten el ahorro del consumo de agua y energía.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, destaca que se trata de un "plan ambicioso" que tiene como objetivo modernizar las instalaciones de los lagos con los últimos avances aplicados en eficiencia hídrica. Responde al compromiso del enclave para "contribuir de forma activa a favor del medio ambiente desde una gestión sostenible en la que se ejecuten proyectos de impacto en el ahorro energético, como este".

La actuación en los lagos se enmarca en el "pionero" plan global puesto en marcha por el complejo de cultura y ocio para implementar fuentes de energías renovables. Forman parte tanto la instalación fotovoltaica en los voladizos del Museu de les Ciències, que ya está en funcionamiento generando "un notable ahorro energético", como la planta de geotermia más grande de la Comunidad Valenciana, actualmente en ejecución.

Estas obras forman parte de las actuaciones a desarrollar por CACSA en virtud del convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunitat Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de edificios Públicos (PIREP), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los fondos del NextGeneration EU, con una dotación superior a 16 millones de euros.

En el caso de las obras en los lagos, la Ciutat de les Arts i les Ciències, tras acometer esta primera fase dotada de tres millones que corresponde a las láminas de agua del Ágora y el lago del Museu de les Ciències, completará el proyecto con una nueva actuación en este último, así como en el resto de los estanques del complejo en los próximos años.

La actualización del proceso de filtrado del agua se realizará mediante filtros de partículas de vidrio virgen reciclado que, gracias a su granulometría y micropulido de los granos, permiten eliminar una mayor cantidad microorganismos del agua incrementando su transparencia y condiciones higiénicas, y mejoran a su vez la eficiencia y durabilidad de los equipos de filtración. La automatización de todo el proceso garantiza también una mayor eficiencia energética en el mantenimiento de los estanques.

TRIPLE BENEFICIO

Con la implantación de esta nueva tecnología se prevé un triple beneficio: la reducción del consumo de agua, tanto por la eliminación de fugas en los estanques como por la realización de procesos más eficientes que permiten recircular el agua; la reducción de la energía eléctrica empleada en el tratamiento y filtración de agua, además de la reducción del volumen de aditivos necesarios para la conservación en condiciones óptimas del agua de los estanques y láminas del complejo.

Las principales causas que motivan estas obras en los estanques son, por un lado, el envejecimiento de los equipos de tratamiento de aguas, originales de la fase de construcción de los edificios y la urbanización colindante, y, por otro, la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías que permitan unas condiciones de funcionamiento y mantenimiento más eficientes tras la experiencia adquirida durante los años de vida útil de la instalación actual.

El técnico de dirección y mantenimiento de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Paco Llopis, ha detallado que utilizan "una tecnología para el filtrado de agua mediante filtros de partículas de vidrio, vidrio virgen reciclado, que eliminan prácticamente toda la carga orgánica y mejoran mucho su transparencia". Además, prosigue en declaraciones a Europa Press Televisión, "energéticamente son mucho más ventajosos, puesto que aumentan la durabilidad de los filtros y con ello reducen la energía que consumimos".

DOS TIPOS DE ENERGÍA

Para el especialista, es "fundamental" poder utilizar energías renovables, porque la Ciudad de les Arts i les Ciències "tiende a ser lo más sostenible posible y obtiene dos tipos de energía que vamos a implementar: la primera es la energía fotovoltaica y la segunda es la geotérmica, aprovechando la temperatura de los acuíferos subterráneos en el suelo, que está actualmente en ejecución y entrará en funcionamiento aproximadamente en el segundo semestre del año".

La percepción de esta inversión que está realizando el complejo no va a tener una repercusión estética, puesto que se trata de una incidencia "interna para el funcionamiento de Ciudad de las Artes y las Ciencias".

"Vamos a ser energéticamente mucho más sostenibles, vamos a poder reducir nuestra factura, nuestros consumos y, al final, vamos a colaborar a que se preserve el medio ambiente", resume el técnico.