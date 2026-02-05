M-Clan, El Diluvi, Carlos Ares y Sanguijuelas del Guadiana llegan al Maror Festival 2026 de La Vila Joiosa

Archivo - El grupo valenciano El Diluvi - EL DILUVI - Archivo

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Maror Festival se celebrará el 26 y 27 de junio en La Vila Joiosa (Alicante) con artistas como M-Clan, La Fúmiga, El Diluvi, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Romàntic Dimoni, Esther, Cactus, Naina y los DJ Jajajers, Plan B y Las Hienas.

El alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, ha presentado el cartel del evento junto al concejal de Juventud, Carlos Soler; los responsables del festival, Pepe Ten y Rafa Baeza, y componentes del grupo El Diluvi, Flora Sempere y Andreu Ferre, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Zaragoza ha señalado que el Maror Festival es "una realidad", un evento musical que se hizo "para que se quedara", donde se mezclan estilos de música en valenciano y en castellano y que sirve para "promocionar la cultura y lengua valenciana".

El primer edil también ha subrayado que buscan conseguir año a año que "cada vez quiera venir más gente a formar parte de la familia en la que se ha convertido el Maror Festival". Además, ha recalcado la "apuesta" del Ayuntamiento para que este evento se consolide y se convierta en "un producto único al lado del mar".

Por su parte, Soler ha apuntado que hace tres años que el consistorio dio inicio a este proyecto y ha aseverado que se necesitaba tener un evento "de estas características" en La Vila Joiosa, debido a que es "uno de los pueblos más bonitos del Mediterráneo", con "gastronomía, fiestas y, ahora, un festival de música, sobre todo en valenciano".

El edil también ha resaltado que esta tercera edición cuenta con artistas "muy importantes en el panorama nacional", así como con La Fúmiga, cuya actuación en el Maror será "el último concierto que hará en la provincia".

De otro lado, Ferre ha asegurado que es una "suerte" que haya cada vez más festivales como este y ha valorado estar en él acompañados por artistas que admiran y tienen "una resonancia nacional". Además, ha incidido en que "hay que seguir adelante con estas iniciativas", que cuando el grupo comenzaba hace 15 años, no existían.

Asimismo, El Diluvi ha incluido el concierto que dará en el Maror Festival dentro de su nueva gira, en la que efectuará 15 conciertos para celebrar sus 15 años sobre los escenarios. Esta gira supone la vuelta tras dos años sin dar conciertos, por lo que, de acuerdo con Ferre, el grupo realizará una gira "especial" para su vuelta.

Por su parte, Sempere ha manifestado que han estado dos años parados y han decidido retomar sus conciertos con una "pequeña" gira de 15 actuaciones, al tiempo que ha puesto en valor el cartel del Maror Festival y los grupos con los que compartirán escenario.

Los responsables del evento han agradecido al consistorio el trabajo realizado estos tres años. En el caso de Ten, ha expresado que este año han querido contar con "grupos que ahora mismo están en los carteles de los mayores festivales de España", como Sanguijuelas del Guadiana y Carlos Ares, que son "dos artistas consolidados pero muy actuales".

También han insistido en la participación de artistas "referentes en la música en valenciano", como La Fúmiga o El Diluvi, además de otros como M-Clan que hacen 30 años de carrera.

Para el responsable del festival es "una oportunidad muy grande" seguir en el municipio con este festival, así como hacerlo crecer año a año. Asimismo, ha mostrado su voluntad de permanecer "dentro de diez años".

ENCLAVE "ÚNICO"

En este sentido, Baeza ha destacado el enclave donde se realiza el festival y ha afirmado que es "único". "Venir y poder cenar al lado del mar y, mientras no hay conciertos, estar en el segundo escenario con música es una experiencia muy completa", ha enfatizado.

Sobre los artistas, ha recalcado que M-Clan solo va a actuar en este festival en la provincia de Alicante, al igual que La Fúmiga y Carlos Ares, y ha definido el cartel como "muy completo".