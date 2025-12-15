Los CLER exigen que las ayudas públicas y privadas por la dana no computen en el IMV ni en la declaración de la renta

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación para pedir la dimisión de Mazón por la gestión de la dana, a 28 de octubre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) constituidos tras la dana reclaman que todas las ayudas recibidas por los ciudadanos a causa de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, tanto públicas como privadas, no computen para mantener el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni tributen en la declaración de la renta de 2024 y 2025.

En un comunicado, los comités lamentan las consecuencias que han tenido las ayudas y donaciones de particulares o entidades privadas en las familias vulnerables afectadas, ya que "la legislación vigente de estas prestaciones plantea que si las familias reciben ayudas monetarias externas dejan de cobrar el IMV por detectar un incremento en su patrimonio".

En primer lugar, piden que ninguna persona que estuviera recibiendo el IMV, o cualquier otro subsidio complementario como la renta valenciana de inclusión, lo deje de percibir independientemente de las ayudas recibidas, tanto públicas como privadas en 2024 y 2025, "para rehacer tanto como sea posible sus vidas después de la dana". También solicitan que ninguna ayuda pública ni privada tribute en las declaraciones de la renta de 2024 y 2025 para personas que están recibiendo el IMV o cualquier otro subsidio complementario.

"Ninguna de estas familias se esperaba un despertar tan angustiado como cuando se les ha retirado el IMV que recibían para sobrevivir", aseveran. Según los CLER, con las ayudas públicas recibidas había familias que no podían reconstruir su vivienda dañada por la dana, especialmente si se trataba de planta baja, y las han podido rehabilitar gracias a la suma de ayudas de particulares y de organizaciones privadas (Cáritas , Creu Roja , Cepaim...).

Además, advierten que la situación de estas familias se agrava cuando las ayudas recibidas de manos privadas están consideradas como donaciones y, por lo tanto, tendrán que contribuir en la declaración de la renta del año que viene.

"Es cruel que una sociedad inflija tanto sufrimiento a los que no han dejado de sufrir, incluso antes de la barrancada. No se ha tenido en cuenta la situación por la que atraviesan estas personas que viven en la zona más arrasada por la dana. Y, sobre todo, no se ha tenido en cuenta el destino que se ha dado al dinero recibido", manifiestan.

Desde los CLER denuncian "la insensibilidad mostrada por parte de quien nos gobierna y su mala praxis al no identificar las situaciones de emergencia y reconstrucción como si nada hubiera pasado". Exigen que se modifique la legislación para "no penalizar a las personas que ya es encuentran con una situación de vulnerabilidad psicosocial y económica" porque "sería un agravante más".