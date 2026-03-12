Coca-Cola prevé en Fallas un incremento en el volumen de ventas del 60% respecto a un mes habitual

Las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, en la visita a la planta Coca-Cola en Quart de Poblet (Valéncia) junto a sus Cortes de Honor - COCA-COLA

VALENCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) prevé un incremento del 60 por ciento en el volumen de ventas respecto a un mes habitual por lo que ha intensificado su actividad con un "amplio" despliege operativo y refuerzo logístico que incluye la instalación de 450 equipos de frío adicionales y un aumento del 40 por ciento en las rutas de reparto.

En línea con su compromiso con las comunidades locales y "fiel a su estrategia de hiperlocalidad" contribuye un año más en la celebración de las Fallas de Valencia con el objetivo de colaborar con las comisiones falleras, los establecimientos hosteleros y puntos de venta de la ciudad para atender uno de los periodos de mayor actividad del año, según ha informado en un comunicado.

Las Fallas constituyen uno de los acontecimientos culturales y sociales más relevantes de España, con un impacto económico estimado de entre 732 y 733 millones de euros y la creación de alrededor de 6.500 empleos, según ha señalado la compañía citando estudios del proyecto MESVAL.

Cada edición reúne a cerca de 1,3 millones de residentes y visitantes, consolidando esta fiesta como un motor económico clave para ciudad, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio, según la mismas fuentes que detallan que "la actividad se intensifica de forma notable, con un incremento del 60% del volumen de ventas, impulsado por los momentos de consumo característicos de la celebración, como el aperitivo previo a la mascletà, las cenas populares o las verbenas nocturnas".

El volumen de pedidos y de distribución crece entre un 35% de media durante las Fallas, un periodo que también supone una mayor actividad comercial y un refuerzo de la atención a clientes y establecimientos.

El despliegue para estas fiestas incluye, además, acciones promocionales vinculadas a la identidad fallera, con más de 10.000 pañoletas distribuidas y la producción de más de 400 materiales exclusivos de decoración para bares, comercios y casales, alcanzando más de 140 puntos de venta activados en la ciudad.

La relación de Coca-Cola con la fiesta mantiene también su dimensión institucional y forma parte del calendario oficial de la Junta Central Fallera, que reconoce públicamente su colaboración continuada, y cada año recibe en su planta de Quart de Poblet a las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor, un acto que simboliza el vínculo histórico de la compañía con Valencia y su tejido social.