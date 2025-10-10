La cocina alpina y la mediterránea se dan la mano en Gastrónoma 2025 - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gastrónoma 2025, que se celebrará del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia, acogerá un encuentro de altura entre dos cocinas con "alma propia". El chef Dominik Utassy, del restaurante Geiger Alm (Ramsau, Austria) --galardonado con una estrella Michelin y 17/20 puntos en Gault Millau--, compartirá escenario con Bernd Knöller, chef del Riff (Valencia), estrella Michelin, 2 Soles Repsol y pionero de la cocina sostenible en España.

Knöller, nacido en Alemania, pero "profundamente enamorado" de Valencia, donde lleva más de 20 años, aportará su mirada "mediterránea, libre y creativa", en diálogo con "la elegancia técnica y el carácter alpino" de Utassy, ha destacado Feria Valencia en un comunicado.

Juntos ofrecerán una propuesta "inédita" que "une territorio, tradición y contemporaneidad", lo que demuestra que la gastronomía "es un lenguaje universal capaz de borrar fronteras".

Los asistentes a este evento serán testigos de una ponencia a cuatro manos que "promete chispa, contraste y emoción". "La elegancia alpina frente a la frescura mediterránea. Todo en un mismo escenario", han subrayado.

Esta cita, que forma parte del programa de Gastrónoma 2025, será "una de las experiencias más esperadas del certamen". Un viaje culinario entre montañas y mar, donde la alta cocina europea "se reinterpreta desde la emoción y el respeto al producto".

Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana; la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca; las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, y Visit València. CaixaBank es el banco oficial del certamen.

El evento está organizado por Feria Valencia con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunitat Valenciana.