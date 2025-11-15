Cocineros y aficionados de doce países se dan cita en el showcooking internacional de arroces de Castelló

Castellón celebra el Showcooking Internacional de Arroces con la participación de doce países - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ DE LA PLANA

CASTELLÓ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cocineros y aficionados procedentes de doce países --Rumanía, Colombia, China, Argentina, Mali, Venezuela, Cuba, Brasil, Ucrania, Uruguay, Pakistán y Chile-- se han dado cita en el Showcooking Internacional de Arroces de Castelló de la Plana.

Este evento ha convertido la plaza Tetuán en un gran espacio multicultural y culinario en el que los participantes han presentado sus propias elaboraciones con el arroz como protagonista.

La actividad, organizada por el Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad en colaboración con el Patronato de Turismo, ha reunido a centenares de asistentes han disfrutado de un recorrido por sabores y tradiciones muy diversas.

El concejal de Interculturalidad, Vicent Sales, ha destacado que el evento "ha demostrado que el arroz es un lenguaje común capaz de unir culturas, conectar países y convertirse en una herramienta poderosa para el entendimiento mutuo".

El edil ha subrayado que "a través de la gastronomía podemos tender puentes y acercar a personas de procedencias distintas, reforzando la convivencia que caracteriza a nuestra ciudad".

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha valorado muy positivamente la gran afluencia de público y el impacto del evento asegurando que "este showcooking internacional demuestra que la gastronomía es uno de los grandes motores turísticos de Castellón".

"Hemos visto a vecinos, visitantes y familias disfrutar, aprender y emocionarse a través de platos que cuentan historias y representan culturas distintas", ha apostillado.

"Apostamos por iniciativas que refuercen la imagen de Castellón como una ciudad abierta, diversa y orgullosa de su patrimonio culinario. La gastronomía nos diferencia y nos une, y este showcooking es un claro ejemplo de cómo, a través de la cocina, podemos potenciar el turismo, fomentar el intercambio cultural y proyectar al exterior la mejor versión de nuestra ciudad. Seguiremos trabajando para impulsar actividades que no solo generan impacto turístico, sino que también consolidan a Castellón como un referente de convivencia y hospitalidad", ha concluido.