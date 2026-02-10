El COENV reclama la creación de la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias

Archivo - Servicios de Emergencias - COENV - Archivo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) ha solicitado a todos los grupos políticos con representación en Les Corts que insten al Gobierno central y a los ministerios de Sanidad, Universidades y Educación para que impulsen la creación de la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, al tiempo que ha recordado que la profesión "ha demostrado durante años su capacidad para asumir competencias avanzadas en situaciones críticas".

Desde la organización colegial provincial han explicado en un comunicado que la ausencia de esta especialidad genera "desigualdades territoriales" y dificulta el reconocimiento profesional, y han subrayado que otros territorios como Galicia han abierto un camino institucional "que ha evidenciado el amplio consenso social y político existente".

La vocal de Urgencias y Emergencias del COENV, Carmen Casal, ha manifestado que la enfermería valenciana "ha acumulado una experiencia extraordinaria en la atención a pacientes críticos y ha demostrado cada día que la formación reglada específica mejora la toma de decisiones, reduce complicaciones y aporta mayor seguridad clínica".

El COENV ha argumentado que la creación de la especialidad supondría en estos ámbitos un avance en la planificación de plantillas y permitiría definir perfiles profesionales claros, y ha añadido que los servicios de emergencias extrahospitalarias y hospitalarias "necesitan desde hace años este reconocimiento".

La entidad colegial ha señalado que la pandemia y las recientes crisis sanitarias "han puesto de relieve el papel esencial de las enfermeras de urgencias" y considera que "el sistema ha aprendido lecciones que ahora no se pueden ignorar si se quiere fortalecer la capacidad de respuesta".

Casal ha añadido que "los equipos multidisciplinares han trabajado con un nivel de exigencia muy alto y han constatado que la especialización no fragmenta, sino que ordena y mejora la coordinación asistencial", y ha insistido en que los pacientes han percibido directamente ese beneficio.

El Colegio ha trasladado en varias ocasiones a los responsables políticos que la medida ha contado con el respaldo de sociedades científicas y organizaciones profesionales y ha indicado que los planes de estudio europeos contemplan itinerarios similares que han elevado la calidad de los cuidados.

Asimismo, el COENV ha recordado que la futura especialidad favorece a la investigación enfermera en urgencias en los países donde ya existe, y ha permitido desarrollar protocolos propios que han reducido tiempos de atención y estancias innecesarias.