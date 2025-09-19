Cofrentes inicia su recarga 25 de combustible con una inversión de 27 millones y la movilización de 1.200 profesionales

Archivo - Mazón afirma que si el Gobierno cierra las centrales nucleares "será uno de los mayores desastres que podemos tener" - IBERDROLA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Cofrentes ha iniciado su recarga 25 de combustible con una inversión de 27 millones de euros. Además, en esta parada se incorporan a la instalación más de 1.200 profesionales adicionales a los habituales, de más de 100 empresas especializadas, lo que supone "un importante estímulo" para el empleo y la economía del entorno, según ha informado Iberdrola en un comunicado.

Al respecto, Iberdrola ha destacado que esta recarga, que tiene prevista una duración de 37 días, supone "un hito clave que refuerza el compromiso de la instalación con la seguridad operativa y la actualización tecnológica de sus sistemas".

Entre otras actividades durante este parada, se llevará a cabo la renovación de los elementos combustibles, la ejecución de pruebas requeridas por las especificaciones técnicas de funcionamiento y la revisión de instalaciones, equipos y componentes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la planta en el siguiente ciclo de operación.

La actividad principal será la sustitución de aproximadamente un tercio de los elementos combustibles del núcleo. Paralelamente, se llevarán a cabo más de 10.000 órdenes de trabajo, centradas mayoritariamente en tareas de mantenimiento preventivo, así como 26 modificaciones de diseño orientadas a la mejora de la instalación, según las mismas fuentes.

De este modo, ha resaltado que estas actuaciones "consolidan el compromiso de Cofrentes con la innovación tecnológica y la fiabilidad de sus sistemas". Entre los proyectos "más relevantes" se encuentra "la modernización de protecciones eléctricas de transformadores de potencia y generadores diésel, la inspección de la turbina y del generador eléctrico principal, la sustitución de barras de control, la revisión general de uno de los generadores diésel, la sustitución de interruptores de 125 Vcc y la actualización de bombas de sistemas de seguridad.

SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL

La parada ha sido planificada con meses de antelación, involucrando a todas las unidades organizativas de la planta. Este enfoque "multidisciplinar garantiza la ejecución segura y eficiente de todas las actividades previstas, priorizando la seguridad de las personas", según las mismas fuentes.

La central nuclear de Cofrentes tiene "los mejores ratios" de la industria en seguridad laboral, gracias al "robusto sistema" de prevención integrado de Iberdrola y continúa siendo "un pilar esencial" en el sistema eléctrico nacional. En 2024, la planta produjo 7.916 GWh de energía libre de emisiones, equivalente al consumo de más de dos millones de hogares, evitando la emisión de tres millones de toneladas de CO2, según las mismas fuentes.

Esta producción representa el 52% de la generación eléctrica de la Comunitat Valenciana y el 3% del total nacional. Además de su papel energético, la central es uno de los principales motores socioeconómicos del entorno, donde genera más de 700 empleos directos, 1.000 indirectos y otros 1.200 durante los periodos de recarga.

Iberdrola ha señalado que la planta, situada en "los más altos niveles" de excelencia de la industria nuclear según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), se encuentra en "óptimas condiciones técnicas para continuar operando más allá de noviembre de 2030, fecha de vencimiento de la actual autorización de explotación".

Cofrentes "reafirma así su papel como infraestructura estratégica para la transición energética, la estabilidad de la red y el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana, siendo necesario una racionalización de sus cargas tributarias para asegurar su viabilidad económica futura", ha apostillado.