El COGITI se muestra listo para agilizar proyectos de energía renovable tras la activación del trámite de la Generalitat

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) ha explicado que está preparado para comenzar a colaborar activamente en la tramitación de expedientes vinculados a proyectos de energías renovables y de alta tensión en la Comunitat Valenciana, una vez que la Generalitat Valenciana habilite el correspondiente trámite en el portal administrativo.

Así lo ha trasladado, en un comunicado, después de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya anunciado, en un encuentro organizado por Europa Press en colaboración con la Generalitat, que esta semana se pondrá en marcha el sistema que permitirá la participación efectiva de las Entidades Colaboradoras de Certificación (ECC) en la tramitación de expedientes vinculados a proyectos de energías renovables y de alta tensión en la Comunitat Valenciana.

El decano de COGITI Valencia, Tomás Játiva, ha destacado que "este pistoletazo de salida que da la Generalitat es el resultado de un importante trabajo de colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras y COGITI Valencia para agilizar la tramitación de proyectos de energías renovables y de infraestructuras eléctricas de alta tensión".

Játiva ha señalado que "la puesta en marcha de este procedimiento marcará un antes y un después en la tramitación de proyectos energéticos, al permitir reducir de forma muy significativa los plazos administrativos y facilitar que empresas e inversores desarrollen sus iniciativas con mayor rapidez, seguridad jurídica y garantías técnicas".

Asimismo, ha destacado que "COGITI Valencia dispone ya del equipo técnico y humano necesario para comenzar a trabajar desde el primer día. Esta nueva herramienta permitirá acortar los tiempos de tramitación de hasta un año y medio a aproximadamente seis meses, agilizando la puesta en marcha de infraestructuras energéticas estratégicas para la industria y el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana".

COGITI Valencia fue la primera corporación profesional autorizada por la Generalitat Valenciana para participar en este nuevo modelo de colaboración administrativa, diseñado para reforzar la capacidad de gestión de la Administración y agilizar la implantación de proyectos relacionados con la transición energética.

Entre los años 2020 y 2026 se han visado un total de 58 proyectos relacionados con energías renovables, de los cuales 15 corresponden a la Comunitat Valenciana, una cifra que evidencia el crecimiento del sector y la necesidad de disponer de mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a la creciente demanda.

La designación de COGITI Valencia como Entidad Colaboradora de Certificación (ECC) le permitirá participar en la revisión y validación técnica de documentación relacionada con distintos procedimientos estratégicos para el desarrollo energético de la Comunitat Valenciana.

En concreto, el Colegio podrá intervenir en la tramitación de autorizaciones administrativas previas y de construcción de líneas eléctricas de alta tensión, centros de transformación y centros de seccionamiento destinados a cesión o titularidad de empresas distribuidoras de energía eléctrica, siempre que no requieran declaración de utilidad pública ni evaluación ambiental.

Asimismo, podrá colaborar en la admisión a trámite y autorización de centrales fotovoltaicas, instalaciones de almacenamiento energético ubicadas sobre suelo no urbanizable y parques eólicos situados en zonas eólicas autorizadas.