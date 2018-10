Coixet: "Las dificultades de la mujer en el cine no son tan concretas como el 'Me too', es probar mil veces que valgo"

Publicado 22/02/2018 22:16:01 CET

La directora Isabel Coixet ha explicado este jueves en València que cuando una mujer se dedica al cine "las dificultades no se pueden contabilizar, no suelen ser cosas tan concretas como las que denuncia la campaña 'Me too'". "Para mí, la dificultad es tener que probar una y otra vez, mil veces, que valgo, que sé lo que hago, tener que insistir", ha lamentado.

Así se ha pronunciado la reciente ganadora del Goya a Mejor Dirección por 'La Librería' durante el encuentro 'Cine y vida', una conversación conducida por la periodista María Guerra y organizada por la Fundación Cañada Blach, que ha completado el aforo del Centre del Carme Cultura Contemporània. El evento ha congregado a una cola de decenas de aficionados y no todos han podido acceder a la charla, a lo que la cineasta se ha hecho fotos con las personas que han quedado fuera.

Coixet ha compartido con el público anécdotas de su vida, detalles sobre su próxima película, sus opiniones sobre los largometrajes candidatos a ganar el Óscar este año y algunos aspectos de su oficio y su trayectoria.

"Como mujeres, tenemos que repetir las cosas muchas veces", ha lamentado, antes de recalcar que "sobre todo pasa si los equipos son de hombres". "Hay un momento en que al final me sale fuera un dragón ahí", ha confesado.

Asimismo, ha admitido que tomarse fotografías o algunos aspectos de los grandes eventos son para ella una "obligación". "La dictadura de la alfombra roja nunca la entenderé, por mucho que me la expliquen", ha resaltado.

La directora, que ha rodado varias veces fuera de España, como en su última película 'La Librería', ha afirmado que le parece "muy normal rodar y escribir en inglés", y ha comentado que al principio sus compañeros la "miraban como un bicho raro por ello, aunque ahora es muy normal". Bajo este prisma, en la anterior gala de los Goya, propuso acudir en pijama. "Eso sí que es protestar, eso sí se haría viral", ha asegurado.

Precisamente, sobre su obra 'La Librería', ha desvelado que el rodaje de la película tuvo que detenerse hasta tres veces. "Hubo un momento en el yo ya entendí que cada proyecto iba a ser una travesía en el desierto. Lo aceptas y ya está", ha zanjado.

"LO MÁS IMPORTANTE PARA ESCRIBIR ES EL CAFÉ"

Su "comodidad" se debe a que el proceso de creación de una película tiene, para la cineasta, una "estructura casi militar que funciona igual en todos los países y que lleva así desde los tiempos de Lumière". Se trata de un mecanismo "muy bien pensado" que hace que trabajar en otros lugares "no sean tan difícil".

Isabel Coixet ha destacado que lo que más "disfruta" del proceso es "ensayar con los actores, escribir y localizar", y que "lo más importante para escribir es el café". Tiene que ser bueno, no soy de Nespresso, sobre todo desde que descubrí que George Clooney ni siquiera toma café", ha bromeado, antes de desvelar que tiene una "celda monástica" donde escribe.

En el mismo tono, ha señalado que sobre su filmografía se han hecho "análisis de género" y ha asegurado que la "experiencia académica es interesante". Los estudios "a veces están muy bien, otras son paparruchas", ha opinado.

Como investigación curiosa, ha explicado que "una chica de Canadá ha encontrado un hilo común" en sus películas que ella misma "ignoraba": la presencia de determinados tipos de frutas en sus películas. "En el mundo académico hay cosas maravillosas", ha asegurado.

También se ha pronunciado sobre su relación con los críticos de cine. "Hay críticos que merecen mi respeto", ha remarcado. Se trata de los que "sienten pasión por lo que hacen. "Luego hay críticos que podrían estar haciendo críticas de cine o de cualquier otra cosa", ha rematado.

LAS CANDIDATAS A LOS ÓSCAR

María Guerra ha preguntado a Coixet, miembro de la americana Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, sobre si como tal ya ha votado sus cintas favoritas para los Premios Óscar del próximo 26 de febrero. La directora ha señalado que "no se puede decir", por lo que su interlocutora ha reformulado la cuestión y le ha interrogado acerca de las películas que más le han gustado.

La cineasta española ha señalado que de 'La Forma del Agua', el último largometraje de Guillermo del Toro, le ha gustado "la banda sonora, la actriz y la fotografía", entre otros aspectos. No obstante, ha destacado 'Lady Bird', de Greta Gerwig, como una "película muy bonita".

Por el contrario, ha aseverado que el guión de 'Tres Anuncios en las Afueras' es "totalmente desigual" y "contiene cosas inverosímiles". Así, se ha referido al director del largometraje, Martin McDonagh: "Creo que su conocimiento de la América Profunda no es tan bueno como el mío", ha ironizado.

La conductora de la charla ha preguntado a Isabel Coixet sobre la polémica alrededor de un posible plagio del guión de la cinta de Guillermo del Toro. "Yo no creo que haya copiado, es absurdo copiar algo hoy. Me parece muy difícil de creer", ha subrayado, antes de apuntar que "está claro que hay gente a la que le interesa que esto circule".

Otro de los interrogantes que ha contestado es si, tras su trayectoria, queda alguna persona en la industria a la que le gustaría conocer y con la que le gustaría trabajar. "No soy nada mitómana. Subo en un ascensor con Brad Pitt y nada, como no me parece buen actor",

ha ironizado.