Colapsa el techo de una vivienda unifamiliar en Vila-real, el segundo en menos de 24 horas

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El techo de una vivienda unifamiliar en la localidad castellonense de Vila-real ha colapsado la madrugada de este domingo. Se trata del segundo suceso de este tipo en menos de 24 horas.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado de que ninguna persona ha resultado afectada y se ha desalojado de forma preventiva acordonando el perímetro a la espera de la revisión por técnicos.

Igualmente, ha detallado el techo ha colapsado y ha afectado a parte de estructura de la propia vivienda, y con riesgo para las dos viviendas colindantes.

Este sábado el techo de una casa no habitada de Vila-real se derrumbó, según confirmaron a Europa Press fuentes del consistorio de la localidad.

Las mismas fuentes apuntaron que el suceso tuvo sobre las 09.00 horas de este sábado. "Era una casa no habitada y no se han producido daños personales", señalaron.