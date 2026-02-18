La Colección José Luis Soler "se abre al mundo" con un catálogo online que "toca almas"

Fotografía de Bleda y Rosa en el nuevo catálogo online de la Colección José Luis Soler - COLECCIÓN JOSÉ LUIS SOLER

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Colección José Luis Soler "se abre al mundo" y podrá ser consultada por cualquier aficionado o profesional del arte gracias a la puesta en marcha de un catálogo online "nada clásico" que ya recoge, en una primera fase, más de 2.300 piezas pertenecientes a sus fondos de fotografía. El objetivo es doble: por una parte, se apuesta por poner e en valor el legado del fundador y, por otra, contribuir a que las obras se compartan.

Así lo ha explicado Susana Lloret, viuda de Soler y responsable de la colección vinculada desde su nacimiento al proyecto Bombas Gens, que resume así la filosofía de la iniciativa: "Esta colección se hizo con el propósito de reunir obras de singular valor y reconocida calidad para ser compartida de forma altruista con tantas personas como fuera posible, precisamente para cultivar la sensibilidad y mostrar que el arte nos puede tocar el alma a todos, si le damos la oportunidad".

La Colección José Luis Soler, anteriormente denominada Per Amor a l'Art, es una de los principales conjuntos privados de arte contemporáneo en España. Iniciada en 2010, se centra en la fotografía y el arte abstracto, con creadores nacionales e internacionales, con nombres como Bleda y Rosa, Susan Meiselas, Tod Papageorge, Walker Evans, Nobuyoshi Araki o Imogen Cunningham, entre muchos otros.

La web www.coleccionjoseluissoler.es , realizada en colaboración con La Fábrica y en la que participa con un texto el curador Vicent Todolí --quien dirigió la colección en sus inicios-- se estructura en diversos apartados que permiten bucear por 120 series, con 2.394 obras, una parte significativa de las mismas no expuestas antes al público. En una primera etapa se ha recogido toda la colección de fotografía, mientras que en futuro se quiere ampliar con la de arte abstracto.

En esta navegación destaca una sección que explica que cómo solicitar el préstamo de obras o proponer exposiciones. "Está claramente enfocado a permitir los préstamos y que la colección pueda viajar a lugares que reúnan, evidentemente, los requisitos que hacen falta para ello. Es una herramienta de trabajo enfocada al mundo del arte: curadores, gestores culturales e instituciones", ha precisado Lloret.

"HISTORIA VIVA"

Asimismo, el sitio narra "la historia viva" de la colección repasando las exposiciones en las que ha intervenido con cesión de obra, algunas de las más relevantes impulsadas junto al Museo Carmen Thyssen Málaga.

En este punto, y preguntada por la posibilidad de profundizar en colaboraciones con otras instituciones culturales, Susana Lloret ha avanzado que se va a "reactivar" la colaboración estable con el Thyssen de Málaga, del que ha destacado "el mimo" que han ofrecido siempre a la colección valenciana.

Igualmente, ha valorado el acuerdo alcanzado con PHotoESPAÑA que va a continuar y que ha hecho posible instaurar el Premio de Comisariado, que ya ha dado como resultado la exposición 'Mnemosyne. Derivas y fragmentos en la producción de memoria', exhibida en la rebautizada Sala José Luis Soler de Bombas Gens. Esta misma semana, la muestra se va a inaugurar en la localidad valenciana de Gandia y se trabaja para que próximamente se vea también en Alicante y Castelló.

Asimismo, ha comentado que siguen trabajando para cerrar otros acuerdos, también con instituciones públicas, porque la voluntad es "llegar a cuanta más gente mejor".

Lloret ha agregado que durante todos estos años no se ha dado mucha visibilidad a todo lo que los impulsores de la colección han trabajado fuera de Valencia e incide en que esta web puede ayudar a hacerlo desde una perspectiva "divulgativa".

Por último, interrogada por los contactos que hubo en 2023 con la Generalitat para que parte de la colección acabara en el IVAM, ha lamentado: "Se politizó y ya no digo más, pero es una pena que cosas que tienen que ver con la cultura y que se hacen por el bien común y sin intereses de ningún tipo más allá de es, se politicen".