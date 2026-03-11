El coleccionable de cromos de Fallas lanzará una nueva sección con más secciones y una app

FallasCard, el primer coleccionable de cromos dedicado a las Fallas, lanzará este año una nueva edición que sumará secciones y una app para coleccionistas. - FALLASCARD/EP

FallasCard, el primer coleccionable de cromos dedicado a las Fallas, lanzará este año una nueva edición que sumará secciones y una app para coleccionistas.

Tras "el éxito de esta primera edición", los impulsores del proyecto han anunciado la segunda edición, que llegará al mercado después del verano y mantendrá una tirada de 15.000 álbumes, aunque ampliará la colección hasta 8 millones de cromos.

Entre los contenidos que ampliarán este álbum fallero figuran los apartados dedicados a las fallas ganadoras de 2026, las Falleras Mayores y su Corte de Honor, la indumentaria tradicional, los ninots indultats o la simbología fallera.

Asimismo,, el proyecto incorporará también la app 'Estampitapp', que permitirá a los coleccionistas registrar los cromos que ya poseen y aquellos que les faltan para completar su álbum, facilitando el intercambio entre aficionados.

Lanzada a finales de 2025, la iniciativa "ha logrado una destacada comunidad de seguidores en torno al coleccionismo fallero, con una primera edición compuesta por 15.000 álbumes y cerca de un millón de cromos", subrayan sus responsables.

El proyecto cuenta además con una amplia red de distribución formada por 469 quioscos y tiendas especializadas en las provincias de Valencia y Castellón, además de la venta online a través de su página web oficial.

El álbum reúne 486 cromos únicos distribuidos en 54 páginas, que recorren visualmente la fiesta desde su preparación hasta la cremà, incluyendo escenas emblemáticas como las mascletàs, la ofrenda, los ninots, las falleras o los momentos más icónicos de cada barrio.

La colección se organiza en cinco secciones temáticas que permiten descubrir la riqueza cultural y artística de la fiesta: Valencia en Fallas, Fallas grandes, Fallas infantiles, Históricas y FallaFlash, dedicada a imágenes simbólicas como la música, la indumentaria, las flores o el trabajo de los artistas falleros.

FallasCard "nace con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016, a través de un formato coleccionable que conecta con todas las generaciones", afirman.

Durante los primeros meses desde su lanzamiento se han celebrado 14 encuentros de intercambio de cromos, conocidos como FallaQuedadas, en Valencia, Gandía y Benicarló, con participaciones que han reunido hasta 150 personas por evento y una destacada presencia de público adulto, además del infantil.

En el ámbito digital, FallasCard también ha logrado "una gran repercusión". Sus perfiles en redes sociales han alcanzado más de 729.000 visualizaciones en Instagram y más de 168.000 en TikTok en apenas cuatro meses, con publicaciones que han superado las 50.000 reproducciones y una media diaria de 2.000 visualizaciones.